أتلتيكو مدريد يكتسح بلد الوليد بخماسية في الدوري الإسباني

الفجر الرياضي
أتلتيكو مدريد
أتلتيكو مدريد

اكتسح أتلتيكو مدريد مضيفه بلد الوليد صفر /5، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة 15 بالدوري الإسباني لكرة القدم.

أتلتيكو مدريد يكتسح بلد الوليد بخماسية في الدوري الإسباني

ورفع أتلتيكو مدريد، الذي فاز في الجولة الماضية بدوري أبطال أوروبا بسداسية على سبارتا براغ التشيكي، رصيده إلى 32 نقطة، ليصبح على بعد نقطتين فقط خلف برشلونة المتصدر، في انتظار نتيجة مباراة ريال مدريد صاحب المركز الثالث مع خيتافي في وقت لاحق من اليوم الأحد.

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على الجانب الآخر، تجمد رصيد بلد الوليد عند تسع نقاط في المركز العشرين والأخير.

وتقدم أتلتيكو مدريد في الدقيقة 26 عن طريق كليمنت لينجليه، قبل أن يضيف زميله جوليان ألفاريز الهدف الثاني في الدقيقة 35.

وفي الدقيقة 37 سجل رودريجو دي بول الهدف الثالث، فيما أضاف أنطوان جريزمان الهدف الرابع في الدقيقة 52، وفي الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، سجل ألكسندر سورلوث الهدف الخامس.

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