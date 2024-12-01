أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 1 ديسمبر 2024

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أسعار الذهب في مصر
أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 1 ديسمبر 2024

يشهد سوق الذهب المصري استقرارًا نسبيًا اليوم، مع تسجيل أسعار مختلفة لأعيرة الذهب المتداولة وأوقية الذهب عالميًا. 

تأتي الأسعار المعلنة وفقًا لبيانات شعبة الذهب ومؤسسة "جولد بيليون".

أسعار الذهب اليوم في سوق الصاغة المصرية

عيار 24:

  • سعر الشراء: 4217 جنيهًا
  • سعر البيع: 4204 جنيهات

عيار 21 (الأكثر تداولًا):

  • سعر الشراء: 3690 جنيهًا
  • سعر البيع: 3680 جنيهًا

عيار 22:

  • سعر الشراء: 3866 جنيهًا
  • سعر البيع: 3855 جنيهًا

عيار 18:

  • سعر الشراء: 3163 جنيهًا
  • سعر البيع: 3154 جنيهًا

عيار 14:

  • سعر الشراء: 2460 جنيهًا
  • سعر البيع: 2452 جنيهًا

أسعار الجنيه الذهب

  • الجنيه الذهب (8 جرامات عيار 21):
    • سعر الشراء: 29،520 جنيهًا
    • سعر البيع: 29،510 جنيهًا
      (الأسعار لا تشمل المصنعية أو الضرائب)

السعر العالمي للذهب

  • سعر أوقية الذهب عالميًا:
    • سعر الشراء: 2650 دولارًا
    • سعر البيع: 2649.5 دولارًا
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