بدء فاعليات المؤتمر التحضيري للمسابقة العالمية الحادية والثلاثين للقرآن الكريم..بحضور وزير الأوقاف

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المؤتمر التحضيري
المؤتمر التحضيري للمسابقة الحادية والثلاثين للقرآن الكريم

بدء فاعليات المؤتمر التحضيري للمسابقة العالمية الحادية والثلاثين للقرآن الكريم، برئاسة الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وذلك بمسجد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة. 

وبدأت افتتاحية الجلسة بآيات من كتاب الله عز وجل للقارء الشيخ عبد الناصر حرك. 

وتؤكد الأوقاف عنايتها البالغة بالقرآن الكريم من خلال تنظيم هذه المسابقة، التي تهدف إلى تكريم حفظة كتاب الله، وتعزيز دورهم في نشر قيمه السامية في العالم.

وتُعَد المسابقة منصة متميزة لاستقطاب المتسابقين من مختلف الدول لإبراز مواهبهم وتقدير جهودهم، إذ يُتوقع أن يشهد المؤتمر الإعلان عن تفاصيل جديدة تتعلق بالمسابقة، بما في ذلك عدد المشاركين والفعاليات المرافقة، بما يبرز مكانة مصر الريادية في خدمة القرآن الكريم، متطلعة إلى تغطية إعلامية تليق بهذا الحدث القرآني الكبير.

الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف العاصمة الادارية الجديدة بالقرآن الكريم بمسجد مصر بالعاصمة الإدارية بدء فاعليات بالعاصمة تفاصيل جديدة للمسابقة العالمية الحادية والثلاثين للقرآن الكريم مسجد

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