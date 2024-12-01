التنظيمات المسلحة تعلن سيطرتها على المدينة الصناعية بحي الشيخ نجار في مدينة حلب

عربي ودولي
بوابة الفجر

أعلنت التنظيمات المسلحة، سيطرتها على المدينة الصناعية بحي الشيخ نجار في مدينة حلب.

وأعلن الجيش السوري أن تنظيمات إرهابية مسلحة، شنت هجوما كبيرا على قرى آمنة وبلدات في ريفي حلب وإدلب الجنوبي.

وذكرت وزارة الدفاع السورية، أن القوات المسلحة السورية ردت على الهجوم الإرهابي في محافظتي حلب وإدلب وكبدت المسلحين خسائر فادحة في المعدات والعناصر البشرية.

ونوهت صحيفة الوطن السورية نقلا عن مصادر عسكرية، بأن الجيش السوري هاجم خطوط إمداد المسلحين غرب مدينة حلب وهاجم تجمعات الإرهابيين في إدلب.

الأكثر قراءة

عمرو دياب يشدو في دبي.. وجمهوره يحتشد بالآلاف في ساحة "هاربر"

تحسن الطقس في الإسكندرية اليوم 1 ديسمبر 2024: درجات الحرارة والفرص الممطرة

سعر الدولار اليوم الأحد 1 ديسمبر 2024: استقرار في البنوك مع ارتفاع طفيف في بعض

سيد معوض: مارسيل كولر يتحامل في الأهلي على هذا اللاعب

ارتفاع أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 1 ديسمبر 2024

بدء سداد تكاليف حج القرعة لعام 2025 عبر البنوك ومكاتب البريد

نجم منتخب مصر السابق: مشاكل إمام عاشور في الأهلي أكتر من الزمالك

فوائد القهوة.. دراسة ألمانية تكشف تأثيرها على إطالة العمر وتقليل مخاطر الأمراض