أسعار الكتاكيت في بورصة الدواجن اليوم الأحد 1 ديسمبر 2024

الاقتصاد
الكتاكيت
الكتاكيت

شهدت أسعار الكتاكيت اليوم انخفاضًا طفيفًا مقارنة بالأيام السابقة، سواء في الكتاكيت البيضاء أو الساسو والبلدي.

بالإضافة إلى ذلك، تفاوتت الأسعار بين الكتاكيت المنتجة محليًا وأسعار الشركات الكبرى.

أسعار الكتاكيت في البورصة العامة

الكتكوت الأبيض:

  • السعر: 26 جنيهًا
  • متوسط سعر الكتكوت الأبيض "قطعان": 26.5 جنيه (بدلًا من 28 جنيهًا)

الكتكوت الساسو:

  • السعر: 19 جنيهًا (بدلًا من 21 جنيهًا)

الكتكوت البلدي:

  • السعر: 6 جنيهات

الكتكوت الهجين:

  • السعر: 12 جنيهًا

الكتكوت الجيل الثاني:

  • السعر: 14 جنيهًا (بدلًا من 17 جنيهًا)

الكتكوت الروزي بيور:

  • السعر: 17 جنيهًا

أسعار الكتاكيت في الشركات

  • شركة القاهرة للدواجن: 35 جنيهًا
  • شركة القصبي: 36 جنيهًا
  • شركة مكة المكرمة:
    • الكتكوت الأبيض: 34 جنيهًا
    • الكتكوت الساسو: 26 جنيهًا
  • شركة نيوهوب إيجيبت: 34 جنيهًا
  • شركة الوطنية: 36 جنيهًا
  • شركة الوادي: 32 جنيهًا
  • شركة نيوجين: 36 جنيهًا

ملاحظات مهمة

  • الاختلافات في الأسعار تعود إلى نوعية الكتكوت وعمره، إضافة إلى الفروقات في العروض المتاحة من الشركات والمربين.
  • يُوصى المربون بالتحقق من تحديثات الأسعار بشكل دوري، نظرًا لتغيرها وفقًا لعوامل العرض والطلب.

تظل الكتاكيت خيارًا رئيسيًا لتربية الدواجن في السوق المحلي، مع تطلع المربين لاستغلال الانخفاض في الأسعار لزيادة الإنتاج.

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