أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأحد 1-12-2024 في سوق الجملة بمدينة 6 أكتوبر
تباينت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأحد 1 ديسمبر 2024، في سوق الجملة بمدينة 6 أكتوبر، بمحافظة الجيزة.
شهدت الأسعار تفاوتًا ملحوظًا وفقًا لنوعية المنتج والجودة المعروضة. يعتبر سوق 6 أكتوبر واحدًا من أبرز مراكز تداول الخضروات والفاكهة في مصر، مما يجعل متابعة الأسعار به ذات أهمية كبيرة للمستهلكين والتجار.
أسعار الخضروات اليوم في سوق الجملة بمدينة 6 أكتوبر
- الطماطم: بين 7.5 و9 جنيهات للكيلوجرام.
- البطاطس: بين 8 و16 جنيهًا للكيلوجرام.
- البصل الأحمر: بين 11 و13 جنيهًا للكيلوجرام.
- الكوسة: بين 7 و13 جنيهًا للكيلوجرام.
- الجزر (دون عروش): بين 7 و10 جنيهات للكيلوجرام.
- الفاصوليا: بين 14 و19 جنيهًا للكيلوجرام.
- الباذنجان البلدي: بين 5 و7 جنيهات للكيلوجرام.
- الفلفل الرومي البلدي: بين 13 و15 جنيهًا للكيلوجرام.
- الملوخية: بين 12 و15 جنيهًا للكيلوجرام.
- الخيار البلدي: بين 7 و11 جنيهًا للكيلوجرام.
- القلقاس: بين 11 و15 جنيهًا للكيلوجرام.
- البطاطا: بين 3 و8 جنيهات للكيلوجرام.
- الثوم: بين 55 و85 جنيهًا للكيلوجرام حسب الحجم.
- اللفت: بين 2 و4 جنيهات للكيلوجرام.
- البنجر: بين 3 و6 جنيهات للكيلوجرام.
أسعار الفاكهة اليوم في سوق الجملة بمدينة 6 أكتوبر
- التين البرشومي: بين 13 و25 جنيهًا للكيلوجرام.
- الجوافة: بين 10 و20 جنيهًا للكيلوجرام.
- الموز البلدي: بين 15 و20 جنيهًا للكيلوجرام.
- الرمان: بين 12 و28 جنيهًا للكيلوجرام.
- البرقوق: بين 31 و40 جنيهًا للكيلوجرام.
- العنب: بين 10 و12 جنيهًا للكيلوجرام.
- البرتقال: بين 10 و15 جنيهًا للكيلوجرام.
- البلح: بين 20 و25 جنيهًا للكيلوجرام.
- التفاح: بين 45 و65 جنيهًا للكيلوجرام.