أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأحد 1-12-2024 في سوق الجملة بمدينة 6 أكتوبر

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أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأحد 1-12-2024 في سوق الجملة

تباينت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأحد 1 ديسمبر 2024، في سوق الجملة بمدينة 6 أكتوبر، بمحافظة الجيزة.

شهدت الأسعار تفاوتًا ملحوظًا وفقًا لنوعية المنتج والجودة المعروضة. يعتبر سوق 6 أكتوبر واحدًا من أبرز مراكز تداول الخضروات والفاكهة في مصر، مما يجعل متابعة الأسعار به ذات أهمية كبيرة للمستهلكين والتجار.

أسعار الخضروات اليوم في سوق الجملة بمدينة 6 أكتوبر

  • الطماطم: بين 7.5 و9 جنيهات للكيلوجرام.
  • البطاطس: بين 8 و16 جنيهًا للكيلوجرام.
  • البصل الأحمر: بين 11 و13 جنيهًا للكيلوجرام.
  • الكوسة: بين 7 و13 جنيهًا للكيلوجرام.
  • الجزر (دون عروش): بين 7 و10 جنيهات للكيلوجرام.
  • الفاصوليا: بين 14 و19 جنيهًا للكيلوجرام.
  • الباذنجان البلدي: بين 5 و7 جنيهات للكيلوجرام.
  • الفلفل الرومي البلدي: بين 13 و15 جنيهًا للكيلوجرام.
  • الملوخية: بين 12 و15 جنيهًا للكيلوجرام.
  • الخيار البلدي: بين 7 و11 جنيهًا للكيلوجرام.
  • القلقاس: بين 11 و15 جنيهًا للكيلوجرام.
  • البطاطا: بين 3 و8 جنيهات للكيلوجرام.
  • الثوم: بين 55 و85 جنيهًا للكيلوجرام حسب الحجم.
  • اللفت: بين 2 و4 جنيهات للكيلوجرام.
  • البنجر: بين 3 و6 جنيهات للكيلوجرام.

أسعار الفاكهة اليوم في سوق الجملة بمدينة 6 أكتوبر

  • التين البرشومي: بين 13 و25 جنيهًا للكيلوجرام.
  • الجوافة: بين 10 و20 جنيهًا للكيلوجرام.
  • الموز البلدي: بين 15 و20 جنيهًا للكيلوجرام.
  • الرمان: بين 12 و28 جنيهًا للكيلوجرام.
  • البرقوق: بين 31 و40 جنيهًا للكيلوجرام.
  • العنب: بين 10 و12 جنيهًا للكيلوجرام.
  • البرتقال: بين 10 و15 جنيهًا للكيلوجرام.
  • البلح: بين 20 و25 جنيهًا للكيلوجرام.
  • التفاح: بين 45 و65 جنيهًا للكيلوجرام.
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