أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأحد 1-12-2024 في سوق الجملة بمدينة 6 أكتوبر

تباينت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأحد 1 ديسمبر 2024، في سوق الجملة بمدينة 6 أكتوبر، بمحافظة الجيزة.

شهدت الأسعار تفاوتًا ملحوظًا وفقًا لنوعية المنتج والجودة المعروضة. يعتبر سوق 6 أكتوبر واحدًا من أبرز مراكز تداول الخضروات والفاكهة في مصر، مما يجعل متابعة الأسعار به ذات أهمية كبيرة للمستهلكين والتجار.

أسعار الخضروات اليوم في سوق الجملة بمدينة 6 أكتوبر

الطماطم : بين 7.5 و9 جنيهات للكيلوجرام.

: بين للكيلوجرام. البطاطس : بين 8 و16 جنيهًا للكيلوجرام.

: بين للكيلوجرام. البصل الأحمر : بين 11 و13 جنيهًا للكيلوجرام.

: بين للكيلوجرام. الكوسة : بين 7 و13 جنيهًا للكيلوجرام.

: بين للكيلوجرام. الجزر (دون عروش) : بين 7 و10 جنيهات للكيلوجرام.

: بين للكيلوجرام. الفاصوليا : بين 14 و19 جنيهًا للكيلوجرام.

: بين للكيلوجرام. الباذنجان البلدي : بين 5 و7 جنيهات للكيلوجرام.

: بين للكيلوجرام. الفلفل الرومي البلدي : بين 13 و15 جنيهًا للكيلوجرام.

: بين للكيلوجرام. الملوخية : بين 12 و15 جنيهًا للكيلوجرام.

: بين للكيلوجرام. الخيار البلدي : بين 7 و11 جنيهًا للكيلوجرام.

: بين للكيلوجرام. القلقاس : بين 11 و15 جنيهًا للكيلوجرام.

: بين للكيلوجرام. البطاطا : بين 3 و8 جنيهات للكيلوجرام.

: بين للكيلوجرام. الثوم : بين 55 و85 جنيهًا للكيلوجرام حسب الحجم.

: بين للكيلوجرام حسب الحجم. اللفت : بين 2 و4 جنيهات للكيلوجرام.

: بين للكيلوجرام. البنجر: بين 3 و6 جنيهات للكيلوجرام.

أسعار الفاكهة اليوم في سوق الجملة بمدينة 6 أكتوبر