أسعار الدواجن اليوم الأحد 1-12-2024: انخفاض في أسعار البيضاء والحمراء والبلدي

شهدت أسعار الدواجن انخفاضًا ملحوظًا اليوم الأحد 1 ديسمبر 2024، وفقًا لما أعلنته بورصة الدواجن.

وتراجع متوسط الأسعار لكل من الدواجن البيضاء، الحمراء (الساسو)، والدواجن البلدي، سواء على مستوى المزارع أو لدى المستهلك.

أسعار الدواجن البيضاء اليوم

في المزارع : بلغ متوسط سعر الكيلو 68 جنيهًا ، بعد أن كان يسجل 70 جنيهًا في اليوم السابق.

: بلغ متوسط سعر الكيلو ، بعد أن كان يسجل في اليوم السابق. لدى المستهلك: يباع الكيلو بمتوسط 78 جنيهًا.

أسعار الدواجن الحمراء (الساسو)

في المزارع : انخفض سعر الكيلو إلى 75 جنيهًا ، مقارنة بـ 77 جنيهًا يوم أمس.

: انخفض سعر الكيلو إلى ، مقارنة بـ يوم أمس. لدى المستهلك: يتراوح سعر الكيلو بين 90 و100 جنيه.

أسعار الدواجن البلدي اليوم

لدى المستهلك: تراوح سعر الكيلو بين 103 و113 جنيهًا في الأسواق المحلية.

أسعار البانيه اليوم