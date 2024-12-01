أسعار الدواجن اليوم الأحد 1-12-2024: انخفاض في أسعار البيضاء والحمراء والبلدي
شهدت أسعار الدواجن انخفاضًا ملحوظًا اليوم الأحد 1 ديسمبر 2024، وفقًا لما أعلنته بورصة الدواجن.
وتراجع متوسط الأسعار لكل من الدواجن البيضاء، الحمراء (الساسو)، والدواجن البلدي، سواء على مستوى المزارع أو لدى المستهلك.
أسعار الدواجن البيضاء اليوم
- في المزارع: بلغ متوسط سعر الكيلو 68 جنيهًا، بعد أن كان يسجل 70 جنيهًا في اليوم السابق.
- لدى المستهلك: يباع الكيلو بمتوسط 78 جنيهًا.
أسعار الدواجن الحمراء (الساسو)
- في المزارع: انخفض سعر الكيلو إلى 75 جنيهًا، مقارنة بـ 77 جنيهًا يوم أمس.
- لدى المستهلك: يتراوح سعر الكيلو بين 90 و100 جنيه.
أسعار الدواجن البلدي اليوم
- لدى المستهلك: تراوح سعر الكيلو بين 103 و113 جنيهًا في الأسواق المحلية.
أسعار البانيه اليوم
- سجل كيلو البانيه سعرًا ثابتًا عند 200 جنيه للمستهلك في الأسواق.