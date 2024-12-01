قرار قضائي ضد 5 أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار في الزيتون

حوادث
التنقيب عن الآثار
التنقيب عن الآثار

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح الزيتون، حبس 5 أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار بمنطقة الزيتون 15 يوما علي ذمة. 
وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية  أمن القاهرة  قيام 5 أشخاص - مقيمين بدائرة قسم شرطة الزيتون) بالتنقيب عن الآثار بأحد العقارات بدائرة القسم. 
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم حال قيامهم بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار بالعقار المشار إليه، وعثر بداخله على (حفرة بعمق 5 متر وعرض 4 متر -  أدوات ومعدات التنقيب) وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب غير المشروع عن الآثار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.

وجاء ذلك فى إطار جهود  أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الحفر والتنقيب عن الآثار.

حوادث الفجر اتخاذ الإجراءات القانونية الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة أكدت معلومات وتحريات التنقيب عن الأثار التنقيب غير المشروع الحفر والتنقيب الجريمة تنقيب عن الآثار

مواد متعلقة

بعد قليل.. استكمال محاكمة المتهمين في قضية "رشوة وزارة التموين"

اليوم.. محاكمة المتهم بقتل "صاحب قهوة أسوان" بشوارع مصر الجديدة

القاتل الصامت.. التصريح بدفن المتوفين في تسريب غاز بمدينة نصر 

غدًا.. محاكمة المتهمين في قضية "رشوة وزارة التموين"

حلم الغناء الفاحش.. التحقيق مع عصابة التنقيب عن الآثار في الزيتون

خلاف مالي يقود شاب لخطف أخر وإكراهه على توقيع إيصالات بالسلام.. والنيابة تحقق

خطوة بخطوة.. طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية

في محكمة الأسرة.. حالات يجوز فيها رفع دعوى طلاق للضرر
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عمرو دياب يشدو في دبي.. وجمهوره يحتشد بالآلاف في ساحة "هاربر"

نجم منتخب مصر السابق: مشاكل إمام عاشور في الأهلي أكتر من الزمالك

تحسن الطقس في الإسكندرية اليوم 1 ديسمبر 2024: درجات الحرارة والفرص الممطرة

سيد معوض: مارسيل كولر يتحامل في الأهلي على هذا اللاعب

مصر تستعد لإطلاق تقنية eSIM لتطوير الاتصالات: كل ما تحتاج معرفته

ارتفاع أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 1 ديسمبر 2024

سعر الدولار اليوم الأحد 1 ديسمبر 2024: استقرار في البنوك مع ارتفاع طفيف في بعض

بدء سداد تكاليف حج القرعة لعام 2025 عبر البنوك ومكاتب البريد