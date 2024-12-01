تحذيرات من شراء أوراق الذهب على مواقع التواصل الاجتماعي: لا تعتبر استثمارًا حقيقيًا

انتشرت في الآونة الأخيرة، عبر بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي المختصة ببيع المنتجات الذهبية، العديد من المنتجات الجديدة، من بينها أوراق ذهبية تشبه النقود.

وقد أثار هذا المنتج اهتمام البعض باعتباره فرصة للاستثمار، إلا أن الخبراء في السوق المحلي والعالمي يحذرون من شراء هذه الأوراق.

أوراق الذهب: تذكار وليس استثمارًا حقيقيًا

وأكد المهندس أسامة إمبابي، الخبير في مجال الذهب، أن أوراق الذهب المنتشرة حاليًا لا يمكن اعتبارها استثمارًا حقيقيًا، وقال إمبابي: "الورقة الذهبية ليست أكثر من تذكار أو هدية بسيطة، وليست خيارًا مناسبًا لمن يبحث عن استثمار حقيقي".

وأوضح أن وزن هذه الأوراق صغير جدًا، حيث لا يتعدى الـ 3 مللي، ما يجعلها غير قابلة للاستثمار المنتظر منه عائد كبير.

فارق كبير بين القيمة الحقيقية وسعر البيع

السعر الفعلي مقابل سعر البيع

أشار إمبابي إلى أن السعر الأساسي للورقة الذهبية وفقًا لحساب قيمة الذهب لا يتجاوز 200 جنيه، بينما تُباع بأسعار تتراوح حول 500 جنيه، مما يزيد من فارق المصنعية بشكل كبير.

وهذا التفاوت بين السعر الحقيقي والسعر الذي تُباع به يجعل شراء هذه الأوراق مخاطرة مالية.

المخاطر المالية عند شراء أوراق الذهب

أوضح الخبير أن شراء كميات من هذه الأوراق قد يؤدي إلى خسائر مالية فادحة في حال تم بيعها لاحقًا، نظرًا لارتفاع قيمة المصنعية التي تم دفعها عند الشراء، وهو ما يقلل من عوائد البيع.

ولهذا، نصح إمبابي المستثمرين بعدم التفكير في شراء أوراق الذهب كوسيلة للاستثمار.

أفضل بديل للاستثمار في الذهب

الذهب في شكل سبائك أو عملات

بدلًا من شراء الأوراق الذهبية، أوصى إمبابي بشراء الذهب في شكل سبائك أو عملات ذهبية. حيث تعتبر السبائك والعملات الخيار الأفضل للاستثمار في الذهب، فهي أكثر ربحًا وأقل في قيمة المصنعية، ما يجعلها أكثر فائدة من شراء منتجات ذهبية تذكارية.