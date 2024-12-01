محافظ أسيوط: تنفيذ إزالة لعدد 9 حالات تعدى على الأراضي الزراعية بمركز القوصية

قال اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط أنه تم تنفيذ إزالة لـ 9 حالات تعدي على أراضي زراعية ومخالفة بناء بمركز القوصية ضمن الجهود المبذولة للتصدي بكل حزم للبناء على الأراضي الزراعية والبناء المخالف دون رخصة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على الرقعة الزراعية باعتبارها الأمن الغذائي للأجيال القادمة مشيرًا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير المحاضر للمخالفين لردع كل من تسول له نفسه مخالفة القانون والقرارات الصادرة في هذا الشأن.

وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة القوصية برئاسة أسامة سحيم رئيس المركز قامت بتنفيذ إزالة لـ 9 حالات تعدي على الأراضي الزراعية بنطاق دائرة المركز وذلك بإشراف منتصر نبيل هريدي رئيس الوحدة المحلية للمنشأة الكبرى وصفاء بدوى محمد رئيس الوحدة المحلية بمير وخالد محمد عبدالحافظ رئيس الوحدة المحلية ببني قره واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم

وأكد المحافظ أن التعدي على الأراضي الزراعية خط أحمر ولن يتم التهاون فى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين مشددًا على إزالة كافة المخالفات طبقًا للمتغيرات المكانية والتنبيه على رؤساء القرى بأن يكون المرور بصفة مستمرة لمنع أي تعديات يمكن أن تحدث سواء على أراضي أملاك دولة أو الأراضي الزراعية أو مخالفات بناء دون ترخيص وإنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين وإنفاذ القانون