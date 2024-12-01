صحة الدقهلية: وكيل الطب العلاجى يتفقد المكان المخصص لغسيل كلي الطوارئ للأطفال بـ "بلقاس "

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وكيل مديرية الصحة
وكيل مديرية الصحة الدقهلية خلال الجولة بـ بلقاس

أجرى الدكتور أحمد البيلى وكيل المديرية للطب العلاجى جولة مفاجئة صباح اليوم على مستشفى بلقاس وذلك للوقوف علي الحالة الانضباطية بالعمل

يأتى ذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور تامر مدكور وكيل الوزارة بتكثيف المرور الإشرافى على المنشآت الصحية لمتابعة سي العمل وجود الخدمات الطبية المقدمة للمرضى

استهل وكيل الطب العلاجى جولته فى الـ8 صباحًا بالمرور على  أقسام الاستقبال والعناية والاشعة علاوة على الباطنة والاطفال والعيادات الخارجية.

كما تفقد اعمال التطوير الشاملة لمبني العيادات والذي يشمل تطوير قسم عناية الاطفال والباطنة والمناظير والاشعة وتجهيز مكان مخصص لخدمة غسيل كلي الاطفال الطوارئ ليكون الأول من نوعة في الدقهلية

ووجه وكيل الطب العلاجى  بصرف مكافأة لنوبتجية السهر بقسم الباطنة من صندوق تحسين الخدمة للمستشفي بعد رصد رضاء المرضي عن الخدمات الطبية المقدمة من جانبهم.

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