رئيس مركز ومدينة ديروط يتفقد وحدة إسعاف قرية الحوطا الشرقية ضمن مشروعات حياة كريمة



وجه اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط رؤساء المراكز والأحياء والوحدات المحلية بالمتابعة الميدانية والمستمرة للموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» والمشروع القومي لتطوير الريف المصري والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات في مختلف القطاعات في إطار العمل على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والتنسيق الدائم بين الجهات المعنية لتسريع وتيرة العمل بها لتعظيم الإستفادة من تلك المشروعات الحيوية التي تحظى باهتمام القيادة السياسية لتطوير الريف المصري وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين للانطلاق نحو الجمهورية الجديدة.

وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط برئاسة مصطفى العطيفى رئيس المركز قد قامت بمتابعة متابعة أعمال مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة حيث تفقد رئيس المركز وحدة إسعاف قرية الحوطا الشرقية تمهيدًا لتسليمها لجهات الولاية والبدء في التشغيل مشيرًا إلى تذليل كافة العقبات التي تعوق التنفيذ وتسخير كافة إمكانات المحافظة وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتنمية القري الأكثر احتياجًا وتوفير فرص عمل للشباب بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والإرتقاء بمستوي الخدمات اليومية بقري صعيد مصر.

ويذكر أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري حياة كريمة بأسيوط يستهدف بمرحلته الأولى 7 مراكز بإجمالي 149 قرية و894 تابع وتم ويجري تنفيذ مشروعات بإجمالي 2000 مشروع بتكلفة إجمالية 44 مليار جنيه حتى الآن ويتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 4 مراكز هي "ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب والفتح" ويتولى جهاز تعمير الوادى الجديد تنفيذ المشروعات بمركزى "منفلوط وديروط" ويتولى جهاز تعمير جنوب الصعيد تنفيذ المشروعات بمركز صدفا ويتضمن تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الإجتماعية والأوضاع الإقتصادية فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولي بالرعاية بتلك القرى والنجوع.