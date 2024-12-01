رئيس مركز ومدينة ديروط يتفقد وحدة إسعاف قرية الحوطا الشرقية ضمن مشروعات حياة كريمة

محافظات
جانب من الجولة التفقدية
جانب من الجولة التفقدية

 

 

 

 

 


وجه اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط رؤساء المراكز والأحياء والوحدات المحلية بالمتابعة الميدانية والمستمرة للموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» والمشروع القومي لتطوير الريف المصري والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات في مختلف القطاعات في إطار العمل على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والتنسيق الدائم بين الجهات المعنية لتسريع وتيرة العمل بها لتعظيم الإستفادة من تلك المشروعات الحيوية التي تحظى باهتمام القيادة السياسية لتطوير الريف المصري وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين للانطلاق نحو الجمهورية الجديدة.

وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط برئاسة مصطفى العطيفى رئيس المركز قد قامت بمتابعة متابعة أعمال مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة حيث تفقد رئيس المركز  وحدة إسعاف قرية الحوطا الشرقية تمهيدًا لتسليمها لجهات الولاية والبدء في التشغيل مشيرًا إلى تذليل كافة العقبات التي تعوق التنفيذ وتسخير كافة إمكانات المحافظة وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتنمية القري الأكثر احتياجًا وتوفير فرص عمل للشباب بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والإرتقاء بمستوي الخدمات اليومية بقري صعيد مصر.

ويذكر أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري حياة كريمة بأسيوط يستهدف بمرحلته الأولى 7 مراكز بإجمالي 149 قرية و894 تابع وتم ويجري تنفيذ مشروعات بإجمالي 2000 مشروع بتكلفة إجمالية 44 مليار جنيه حتى الآن ويتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 4 مراكز هي "ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب والفتح" ويتولى جهاز تعمير الوادى الجديد تنفيذ المشروعات بمركزى "منفلوط وديروط" ويتولى جهاز تعمير جنوب الصعيد تنفيذ المشروعات بمركز صدفا ويتضمن تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الإجتماعية والأوضاع الإقتصادية فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولي بالرعاية بتلك القرى والنجوع.

اسيوط الاستفادة الاول الأولى الب افة الـ ألا الاحياء التنف البدء التشغيل التنس التنسيق اسيو التنفيذي التي الجهات اطار إطلق التنفيذ الجهات المعنية اسع اسعا الجديد الجديدة اسعاف آسية الجد الجدى استفادة أسر الجمهوري الجمهورية اسراع لمتابعة لمس لمشروع لمشروعات الصغيرة والمتوسطة

مواد متعلقة

محافظ أسيوط يتفقد سير العمل بمدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية بأسيوط الجديدة

إصابة شخص أثر حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وتوك توك بقرية درنكة فى أسيوط

إصابة 3 أشخاص إثر انقلاب سيارة بمركز الفتح فى أسيوط

إصابة شخص أثر حادث تصادم بين سيارة ملاكى وموتوسيكل بمركز الفتح فى أسيوط

إصابة شخص أثر تصادم موتوسيكل وتروسيكل بمدخل قرية الهمامية بالبدارى فى أسيوط

رئيس جامعة أسيوط يشارك في اجتماع المجلس الأعلى للجامعات بجامعة السويس

"معظمهم أطفال" وفاه شخص وإصابة 16شخصا إثر انقلاب سيارة ربع نقل على محور منفلوط فى أسيوط

رئيس جامعة أسيوط يشارك ورشة عمل لمناقشة آليات تطبيق السنة التأسيسية
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عمرو دياب يشدو في دبي.. وجمهوره يحتشد بالآلاف في ساحة "هاربر"

نجم منتخب مصر السابق: مشاكل إمام عاشور في الأهلي أكتر من الزمالك

تحسن الطقس في الإسكندرية اليوم 1 ديسمبر 2024: درجات الحرارة والفرص الممطرة

سيد معوض: مارسيل كولر يتحامل في الأهلي على هذا اللاعب

مصر تستعد لإطلاق تقنية eSIM لتطوير الاتصالات: كل ما تحتاج معرفته

ارتفاع أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 1 ديسمبر 2024

سعر الدولار اليوم الأحد 1 ديسمبر 2024: استقرار في البنوك مع ارتفاع طفيف في بعض

بدء سداد تكاليف حج القرعة لعام 2025 عبر البنوك ومكاتب البريد