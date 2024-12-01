استقرار أسعار الذهب اليوم الأحد 1 ديسمبر 2024 في السوق المصري
حافظت أسعار الذهب اليوم الأحد 1 ديسمبر 2024 على مستواها الأخير بعد ارتفاع بنحو 10 جنيهات يوم أمس، حيث استقر سعر الذهب في سوق الصاغة، وفقًا لشعبة الذهب.
أسعار الذهب اليوم في مصر
- سعر الذهب عيار 24: استقر اليوم ليصل إلى 4217 جنيهًا.
- سعر الذهب عيار 21: استقر أيضًا ليصل إلى 3690 جنيهًا.
- سعر الذهب عيار 18: سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 3162 جنيهًا.
- سعر الجنيه الذهب: استقر سعر الجنيه الذهب اليوم ليصل إلى 29520 جنيهًا.
سعر الذهب عالميًا
على الصعيد العالمي، سجل سعر الذهب اليوم في البورصة 2658 دولارًا للأوقية، محافظًا على آخر ارتفاع له.