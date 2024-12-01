استقرار أسعار الذهب اليوم الأحد 1 ديسمبر 2024 في السوق المصري

حافظت أسعار الذهب اليوم الأحد 1 ديسمبر 2024 على مستواها الأخير بعد ارتفاع بنحو 10 جنيهات يوم أمس، حيث استقر سعر الذهب في سوق الصاغة، وفقًا لشعبة الذهب.

أسعار الذهب اليوم في مصر

سعر الذهب عيار 24 : استقر اليوم ليصل إلى 4217 جنيهًا.

: استقر اليوم ليصل إلى 4217 جنيهًا. سعر الذهب عيار 21 : استقر أيضًا ليصل إلى 3690 جنيهًا.

: استقر أيضًا ليصل إلى 3690 جنيهًا. سعر الذهب عيار 18 : سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 3162 جنيهًا.

: سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 3162 جنيهًا. سعر الجنيه الذهب: استقر سعر الجنيه الذهب اليوم ليصل إلى 29520 جنيهًا.

سعر الذهب عالميًا

على الصعيد العالمي، سجل سعر الذهب اليوم في البورصة 2658 دولارًا للأوقية، محافظًا على آخر ارتفاع له.