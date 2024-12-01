استقرار أسعار الذهب اليوم الأحد 1 ديسمبر 2024 في السوق المصري

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الذهب

حافظت أسعار الذهب اليوم الأحد 1 ديسمبر 2024 على مستواها الأخير بعد ارتفاع بنحو 10 جنيهات يوم أمس، حيث استقر سعر الذهب في سوق الصاغة، وفقًا لشعبة الذهب.

أسعار الذهب اليوم في مصر

  • سعر الذهب عيار 24: استقر اليوم ليصل إلى 4217 جنيهًا.
  • سعر الذهب عيار 21: استقر أيضًا ليصل إلى 3690 جنيهًا.
  • سعر الذهب عيار 18: سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 3162 جنيهًا.
  • سعر الجنيه الذهب: استقر سعر الجنيه الذهب اليوم ليصل إلى 29520 جنيهًا.

سعر الذهب عالميًا

على الصعيد العالمي، سجل سعر الذهب اليوم في البورصة 2658 دولارًا للأوقية، محافظًا على آخر ارتفاع له.

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