محافظ أسيوط: ختام المعسكر الخامس من معسكرات الرياضة من أجل التنمية



قال اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط أنه اختتمت فعاليات المعسكر الخامس من المعسكرات التدريبية ضمن برنامج الرياضة من أجل التنمية تحت شعار "لياقتي مهارتي، دوى" والذي يهدف إلى تمكين الفتيات وتطوير قدراتهن في مجال الرياضة، بالإضافة إلى تعزيز مهاراتهن الحياتية وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لتنمية بناء الإنسان" وفي إطار جهود الدولة لتمكين الشباب والفتيات في المجتمع.

وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة بقيادة أحمد سويفي مدير المديرية نفذت المعسكر الخامس من برنامج الرياضة من أجل التنمية تحت شعار "لياقتي مهارتي، دوى" بمركز شباب نزلة عبد اللاه بإدارة شباب أسيوط وبالتعاون مع الإدارة المركزية للتنمية الرياضية والإدارة العامة للقاعدة الشعبية بمشاركة 100 فتاة.

وأضاف المحافظ أن المشروع ينفذ بدعم من منظمه اليونسيف وفي إطار سعي وزارة الشباب والرياضة لتهيئة بيئة داعمة للنشء في مصر، وتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية من خلال إدماج جميع شرائح وفئات المجتمع في إطار توعوي يهدف إلى تحقيق التنمية المجتمعية المستدامة من خلال ممارسة الرياضة والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين والمساهمة في رفع الوعي الثقافي الرياضي لدى المجتمع.

وأشار أبوالنصر إلى إنه تخلل البرنامج تدريب الفتيات على دوائر "دوى" تحت شعار بحكايتك تكمل حكايتهم وذلك من خلال عقد حلقات ودوائر حكى بإجتماع عدد من الفتيات بشكل منتظم في سلسلة من الجلسات لمشاركة خبراتهم وحكايتهم ونهاية هذه الدوائر بحكى مجتمعى علي شكل ألعاب صغيرة ترفيهية بهدف توفير مساحة آمنه للفتيات للتجمع ومشاركة التجارب التى غيرت حياتهم من خلال الحكايات وإكسابهن العديد من المهارات الحياتية مثل "التواصل، والمشاركة، والثقه بالنفس، وحل المشكلات، واكتشاف الذات"، وغيرها من المهارات التي تساهم في تنميه شخصياتهن وقدرتهن على التعامل مع المجتمع من حولهن