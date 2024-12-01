استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 1 ديسمبر 2024
سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 1 ديسمبر 2024 استقرارًا ملحوظًا في بداية التعاملات البنكية، في أول يوم عمل للبنوك بعد عطلة نهاية الأسبوع.
فيما يلي أسعار الدولار في عدد من البنوك المصرية:
سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم
- بنك قناة السويس: 49.55 جنيه للشراء، 49.65 جنيه للبيع.
- بنك المصرف المتحد: 49.55 جنيه للشراء، 49.65 جنيه للبيع.
- البنك الأهلي المصري: 49.53 جنيه للشراء، 49.63 جنيه للبيع.
- بنك مصر: 49.53 جنيه للشراء، 49.63 جنيه للبيع.
- البنك التجاري الدولي: 49.54 جنيه للشراء، 49.64 جنيه للبيع.
- بنك الإسكندرية: 49.54 جنيه للشراء، 49.64 جنيه للبيع.