استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 1 ديسمبر 2024

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سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 1 ديسمبر 2024 استقرارًا ملحوظًا في بداية التعاملات البنكية، في أول يوم عمل للبنوك بعد عطلة نهاية الأسبوع.

فيما يلي أسعار الدولار في عدد من البنوك المصرية:

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم

  • بنك قناة السويس: 49.55 جنيه للشراء، 49.65 جنيه للبيع.
  • بنك المصرف المتحد: 49.55 جنيه للشراء، 49.65 جنيه للبيع.
  • البنك الأهلي المصري: 49.53 جنيه للشراء، 49.63 جنيه للبيع.
  • بنك مصر: 49.53 جنيه للشراء، 49.63 جنيه للبيع.
  • البنك التجاري الدولي: 49.54 جنيه للشراء، 49.64 جنيه للبيع.
  • بنك الإسكندرية: 49.54 جنيه للشراء، 49.64 جنيه للبيع.
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