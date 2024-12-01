استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 1 ديسمبر 2024

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 1 ديسمبر 2024 استقرارًا ملحوظًا في بداية التعاملات البنكية، في أول يوم عمل للبنوك بعد عطلة نهاية الأسبوع.

فيما يلي أسعار الدولار في عدد من البنوك المصرية:

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم