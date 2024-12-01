سيد معوض: مارسيل كولر يتحامل في الأهلي على هذا اللاعب

الفجر الرياضي
سيد معوض
سيد معوض

أكد سيد معوض نجم الكرة المصرية السابق، أن استقبال شباك الأهلي بهدفين في مباراة استاد أبيدجان أمر غير مقبول.

تصريحات سيد معوض

وقال سيد معوض خلال تصريحات تلفزيونية: اهتزاز شباك الأهلي مرتين في لقاء استاد أبيدجان  أمر غير مقبول، خاصة وأن المنافس فريق متواضع فنيًا.

وأضاف: تأهل الأهلي وبيراميدز والزمالك والمصري للدور القادم من البطولات الإفريقية أمر طبيعي في ظل تواضع الفرق المنافسة.

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وأكمل: أفشة من اللاعبين المميزين، يمتلك قدرات عالية في التسديد والمراوغة وصناعة الفرص الخطيرة على مرمى المنافس ولكنه لا يجيد أداء الأدوار الدفاعية ببراعة.

وأردف: أحيانا يتحامل مارسيل كولر على محمد مجدي أفشة خاصة عندما يقدم أداء رائع في مباراة وبعدها يعود لدكة البدلاء.

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