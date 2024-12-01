ماذا يحدث في سوريا؟| باحث: يوجد 3 أهداف متشابكة

توك شو
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

كشف بهاء محمود، الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، تفاصيل يحدث في سوريا من اشتباكات بين الجيش وفصائل المعارضة، مشيرا إلى أن هناك أطرافا دوليا وحلفاؤها يريدون فتح جبهة قتال جديدة في سوريا بعد غزة ولبنان والسودان.

txt

الأرصاد: لا يوجد تقلبات جوية حتى بداية الأسبوع القادم

txt

برنامج مودة عن ارتفاع نسبة الطلاق: "في شباب مش عارفة هى بتتجوز ليه"

وتابع خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي وعبيدة أمير ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن الولايات المتحدة لا تريد استقرارا في الإقليم المتوسط، بالتزامن مع الإدارة الجديدة التي يرأسها دونالد ترامب.

وأكد بهاء محمود هناك 3 مشروعات متشابكة في سوريا من قبل إيران وإسرائيل وتركيا وروسيا، منوها أن روسيا وإيران وإدارة سوريا إدارة بأهداف واحدة مشتركة، برغم اختلاف التعامل مع كل ملف.

وشدد بهاء محمود على أن أهداف الدول في سوريا هو النفوذ على قاعدة طرطوس وإقليم البحر المتوسط والنفط والغاز والثروات الطبيعية، زيادة على تأمين مصلحة كل دولة على حدة.

سوريا غزة قناة صدى البلد ايران

مواد متعلقة

الأرصاد: لا يوجد تقلبات جوية حتى بداية الأسبوع القادم

برنامج مودة عن ارتفاع نسبة الطلاق: "في شباب مش عارفة هى بتتجوز ليه"

محامي أسرة أحمد زكي يكشف تفاصيل أزمة مقتنيات فتى الشاشة الأسمر

عمرو أديب عن الأزمة السورية: "الوضع معقد واوعوا تتساهلوا مع العقارب"
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عمرو دياب يشدو في دبي.. وجمهوره يحتشد بالآلاف في ساحة "هاربر"

نجم منتخب مصر السابق: مشاكل إمام عاشور في الأهلي أكتر من الزمالك

تحسن الطقس في الإسكندرية اليوم 1 ديسمبر 2024: درجات الحرارة والفرص الممطرة

سيد معوض: مارسيل كولر يتحامل في الأهلي على هذا اللاعب

مصر تستعد لإطلاق تقنية eSIM لتطوير الاتصالات: كل ما تحتاج معرفته

ارتفاع أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 1 ديسمبر 2024

سعر الدولار اليوم الأحد 1 ديسمبر 2024: استقرار في البنوك مع ارتفاع طفيف في بعض

بدء سداد تكاليف حج القرعة لعام 2025 عبر البنوك ومكاتب البريد