ماذا يحدث في سوريا؟| باحث: يوجد 3 أهداف متشابكة

كشف بهاء محمود، الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، تفاصيل يحدث في سوريا من اشتباكات بين الجيش وفصائل المعارضة، مشيرا إلى أن هناك أطرافا دوليا وحلفاؤها يريدون فتح جبهة قتال جديدة في سوريا بعد غزة ولبنان والسودان.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي وعبيدة أمير ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن الولايات المتحدة لا تريد استقرارا في الإقليم المتوسط، بالتزامن مع الإدارة الجديدة التي يرأسها دونالد ترامب.

وأكد بهاء محمود هناك 3 مشروعات متشابكة في سوريا من قبل إيران وإسرائيل وتركيا وروسيا، منوها أن روسيا وإيران وإدارة سوريا إدارة بأهداف واحدة مشتركة، برغم اختلاف التعامل مع كل ملف.

وشدد بهاء محمود على أن أهداف الدول في سوريا هو النفوذ على قاعدة طرطوس وإقليم البحر المتوسط والنفط والغاز والثروات الطبيعية، زيادة على تأمين مصلحة كل دولة على حدة.