قال الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال، إن فريقه حقق الفوز بطريقة "جنونية" على حساب ويستهام 5/2، لكنه أكد ثقته في أن فريقه استعاد أسلوبه ومستواه المعهود من أجل المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

أرتيتا سعيد بالفوز المجنون لأرسنال على ويستهام بالدوري الإنجليزي

وقال أرتيتا بعد المباراة: "هذا يوضح لك مدى الجنون، لقد كانت 30 دقيقة مذهلة أظهرت رغبة الفريق في الفوز بالمباراة، وسجلنا ثلاثة أهداف بثلاث طرق مختلفة، ثم نجحنا في تسجيل الهدف الرابع".

وأضاف: "لكن بعد ذلك تحسن مستوانا أيضا وكانت النتيجة 4/2 وتبدلت الطاقة وماذا لدينا أيضا؟، لذلك سجلنا الهدف الخامس ولعبنا مباراة مختلفة تماما في الشوط الثاني".

وأوضح أرتيتا: "لقد اكتسبنا بعض الزخم وتحقيق ثلاثة انتصارات متتالية أمر رائع، سنستمتع هذه الليلة وسنشاهد مباراة كرة قدم رائعة غدا".

وتابع: "نحن في لحظة رائعة ولكن في كرة القدم يجب أن تكون جاهزا دائما لأنها لعبة تنافسية للغاية، سنحلل ما حدث اليوم وسنواصل العمل غدا مجددا".

ويحتل أرسنال المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 25 نقطة، بفارق ست نقاط خلف المتصدر ليفربول الذي يواجه مانشستر سيتي، حامل اللقب وصاحب المركز الرابع برصيد 23 نقطة، غدا الأحد في قمة مباريات الجولة 13.