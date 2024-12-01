نجح فريق ديفينسا خوستيكا بعشرة لاعبين في قلب تأخره أمام ضيفه جودوي كروز إلى فوز مثير 2 /1 بالمرحلة الخامسة والعشرين من الدوري الأرجنتيني الممتاز لكرة القدم.

ديفينسا بعشرة لاعبين يهزم جودوي كروز ويحسن أوضاعه بالدوري الأرجنتيني

وفي باقي المباريات فاز انيستتوتو على ديبرتيفو ريسترا 2 /1 وراسينج كلوب على مضيفه روزاريو سنترال 2 /صفر ولانوس على مضيفه بانفيلد 1 /صفر.

وعلى ملعب نوربيرتو تيتو توماجيلو، تقدم فاكوندو ألتاميرا بهدف لجودوي كروز في الدقيقة 19 وبعدها بعشر دقائق تضاعفت محنة ديفينسا لطرد كيفين جوتيريز.

لكن ديفينسا لم يستسلم رغم النقص العددي وحسم الفوز بهدفي آرون موليناس في الدقيقة 38 وخوان ميريتيلو في الدقيقة 41.

الفوز رفع رصيد ديفينسا إلى 30 نقطة في المركز التاسع عشر وتوقف رصيد جودوي كروز عند 29 نقطة في المركز الحادي والعشرين.