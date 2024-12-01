حالة الطقس في مصر اليوم الأحد 1 ديسمبر 2024: شبورة مائية وطقس بارد ليلًا

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر اليوم الأحد 1 ديسمبر 2024 طقسًا باردًا خلال ساعات الليل والصباح الباكر، مع درجات حرارة منخفضة في معظم أنحاء البلاد.

كما من المتوقع أن تظهر شبورة مائية كثيفة على بعض الطرق، خاصة في الساعات الأولى من الصباح، مما يتطلب توخي الحذر أثناء القيادة.

تفاصيل الطقس في مختلف المناطق

القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية: الطقس سيكون باردًا ليلًا ومائلًا للبرودة نهارًا. درجات الحرارة العظمى تصل إلى 22 درجة مئوية، بينما الصغرى تصل إلى 13 درجة.

جنوب سيناء وجنوب الصعيد: الأجواء ستكون معتدلة خلال النهار مع درجات حرارة دافئة مقارنةً ببقية المناطق. في شرم الشيخ، تصل درجة الحرارة العظمى إلى 25 درجة مئوية، والصغرى إلى 16 درجة.

الوجه القبلي: الطقس سيظل باردًا في ساعات الليل مع درجات حرارة منخفضة. في أسوان، تصل العظمى إلى 25 درجة مئوية والصغرى إلى 11 درجة.

شبورة مائية وتحذيرات للقيادة

من المتوقع أن تتكون شبورة مائية كثيفة على الطرق الزراعية والسريعة والمناطق القريبة من المسطحات المائية في الساعات الأولى من الصباح، مما قد يؤثر على الرؤية ويزيد من خطر الحوادث. لذا يُنصح بتوخي الحذر أثناء القيادة في هذه الفترة.

حالة البحرين

البحر المتوسط : ستكون الحالة معتدلة، مع ارتفاع الموج من 1 إلى 1.5 متر، والرياح جنوبية غربية.

: ستكون الحالة معتدلة، مع ارتفاع الموج من 1 إلى 1.5 متر، والرياح جنوبية غربية. البحر الأحمر: الحالة ستكون معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الموج من 1.5 إلى 2.5 متر، والرياح شمالية غربية.

نصائح للمواطنين

ارتداء ملابس دافئة: بسبب انخفاض درجات الحرارة في ساعات الليل والصباح، خاصة في المناطق الشمالية مثل سانت كاترين، حيث تصل الصغرى إلى 2 درجة مئوية. تجنب القيادة على الطرق الزراعية والسريعة في الصباح الباكر: بسبب وجود شبورة مائية قد تؤثر على الرؤية. مراقبة حالة البحر: خاصة في مناطق البحر الأحمر، حيث يُتوقع أن يكون الموج مرتفعًا.

الدرجات المتوقعة في بعض المناطق