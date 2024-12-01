هندسة أسيوط تنظم جلسة حوارية تحت عنوان سمات الخريج ومتطلبات سوق العمل

أكد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط على حرص الجامعة على تحقيق التواصل بين طلابها، وخريجيها، وجهات العمل ذات الصلة، بالإضافة إلى تأهيل الطلاب لسوق العمل، وريادة الأعمال من خلال ؛ تنظيم لقاءات تعريفية، وجلسات حوارية مع جهات التوظيف، وبما يتماشى مع رؤية مصر 2030، مشيرًا إلى أن الجلسة الحوارية بكلية الهندسة؛ تستهدف تقليل الفجوة بين المناهج الدراسية، واحتياجات السوق المحلية، والدولية، وتعزيز مهارات الطلاب المهنية؛ في مجالات الهندسة.

وفي إطار ذلك، نظمت كلية الهندسة؛ جلسة حوارية مع رجال الصناعة، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، وإشراف الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عزت عبد المنعم المرغني القائم بعمل عميد كلية الهندسة، والدكتور محمد صفوت أبو رية وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومدير الندوة، والدكتور حمدي أحمد زيدان، وبحضور لفيف من المهندسين؛ بمختلف قطاعات شركة الوجه القبلي لإنتاج الكهرباء، وأعضاء هيئة التدريس، ومعاونيهم بالكلية.

وأوضح الدكتور عزت المرغني إن الجلسة الحوارية، تعد فرصة للطلاب، والخريجين من أبناء الكلية؛ لاكتساب مهارات جديدة تساعدهم في بناء مستقبلهم المهني، كما تفتح أمامهم باب التواصل مع المختصين الذين سيشاركون تجاربهم، ونصائحهم القيمة في مجالات التوظيف، وتطوير الذات.

وفى محاضرته، أوضح المهندس أيمن فاروق عبد الرحيم نائب مجلس إدارة شركة الوجه القبلي لإنتاج الكهرباء ورئيس قطاعات الإنتاج بالشركة: إن هناك الكثير من المتطلبات، والمهارات المطلوبة لسوق العمل؛ كالمهارات اللغوية التواصلية، والمهارات التقنية، والقدرة على حل المشكلات، وأهمية العمل الجماعي، واستمرارية التعلم لما بعد التخرج، والقدرة على القيادة، والتفكير الابتكاري، وأهمية إدارة الوقت.