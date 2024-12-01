سعر الدولار اليوم الأحد 1 ديسمبر 2024: استقرار في البنوك مع ارتفاع طفيف في بعض

الاقتصاد
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شهد سعر الدولار اليوم الأحد 1 ديسمبر 2024 استقرارًا ملحوظًا في بداية تعاملات البنوك، حيث حافظت العملة الأمريكية على آخر مستوياتها في البنك المركزي عند 49.52 جنيه للشراء، و49.66 جنيه للبيع.

وفي المقابل، سجلت أسعار الدولار في بنك مصر ارتفاعًا طفيفًا مقارنة أمس، إذ وصل سعر الشراء إلى 49.54 جنيه، وسعر البيع إلى 49.64 جنيه، بعد أن كانت الأسعار أمس 49.53 جنيه للشراء و49.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار في أبرز البنوك المصرية

  • البنك الأهلي المصري: سجل سعر الدولار 49.54 جنيه للشراء، و49.64 جنيه للبيع.
  • البنك التجاري الدولي (CIB): ثبت سعر الدولار عند 49.54 جنيه للشراء، و49.64 جنيه للبيع.
  • بنك الإسكندرية: استقر الدولار عند 49.55 جنيه للشراء، و49.65 جنيه للبيع.
  • بنك قناة السويس: ظل السعر ثابتًا عند 49.55 جنيه للشراء، و49.65 جنيه للبيع.
  • مصرف أبوظبي الإسلامي: سجل الدولار 49.56 جنيه للشراء، و49.65 جنيه للبيع.
  • المصرف المتحد: استقر سعر الدولار عند 49.55 جنيه للشراء، و49.65 جنيه للبيع.

هل سيتم تحرير سعر الصرف في مصر؟

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مصر تشهد الآن سياسة مرنة لسعر الصرف منذ مارس 2024، مشيرًا إلى أن الزيادة التي حدثت بين 4% و5% في سعر الدولار كانت ضمن الحدود الطبيعية والمُتوقعة. 

وأضاف مدبولي أنه لن يتم تكرار الأخطاء السابقة التي تسببت في تدخل الدولة لتحديد سعر الصرف بشكل ثابت، ثم الاضطرار إلى تعويم الجنيه بشكل كبير كما حدث في مارس الماضي.

وأكد مدبولي أن مصر ماضية في اتخاذ هذه الخطوات لتعزيز الاستقرار الاقتصادي ودعم الثقة لدى المستثمرين والقطاع الخاص، مشيرًا إلى أن الأوضاع الاقتصادية الحالية تُظهر نتائج إيجابية.

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