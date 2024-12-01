أسعار سبائك الذهبBTC  اليوم الأحد 1-12-2024 في محافظة قنا

شهدت أسعار سبائك الذهب BTC في محافظة قنا، ثباتا في الأسعار، اليوم الأحد، لدى كبار الصاغة.

وتنشر بوابة “الفجر” أسعار الذهب اليوم، في مراكز محافظة قنا.

وجاءت أسعار سبائك الذهب BTC كالتالي:

الحجم السعر ربع جرام 1،380 جنيه نصف جرام 2،655 جنيه 1 جرام 4،840 جنيه 2.5 جرام 12،058 جنيه 5 جرام 23،565 جنيه 10 جرام 47،115 جنيه 20 جرام 94،100 جنيه نصف اونصة 74،480 جنيه اونصة 146،945 جنيه 50 جرام 233،600 جنيه 100 جرام 467،200 جنيه ربع كيلو 1،161،120 جنيه نصف كيلو 2،321،700 جنيه كيلو 4،641،175 جنيه

أسباب عدم استقرار أسعار الذهب