جامعة أسيوط تنظم بطولة الشطرنج السريع

شهدت جامعة أسيوط اليوم الأحد تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة؛ انطلاق فعاليات بطولة الشطرنج السريع، والتي استضافتها كلية الصيدلة، تحت إشراف الاتحاد المصري للشطرنج؛ في إطار مبادرة رئيس الجمهورية "بداية جديدة؛ لبناء الإنسان.

وحضر افتتاح فعاليات البطولة؛ الدكتور أحمد عبدالمولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة جيهان نبيل عميد كلية الصيدلة ومدير البطولة، والدكتور حسن رفعت وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد محمود وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وطارق سيد أمين كلية الصيدلة، ومصطفى عكاشة ممثل الاتحاد المصري للشطرنج، ومصطفى كامل مدير رعاية الشباب بالكلية، وبمشاركة عدد من اللاعبين من مختلف الفئات العمرية.

وأكد الدكتور المنشاوي على حرص جامعة أسيوط على تنظيم هذه المسابقات، والتي تعد فرصة للتنافس بين المشاركين؛ لبناء شخصية الطلاب، وتغيير طرق تفكيرهم، وتوظيفها في حياتهم اليومية، وتحفيزهم، وصقل مواهبهم الإبداعية، وتنمية قدراتهم العلمية، والعملية، واكتساب خبرات جديدة.

وأشار الدكتور أحمد عبدالمولى؛ إلى أن مثل تلك المسابقات، والمشاركات لها الأثر الإيجابي في إعداد، وتدريب الأفراد، وتحقيق التواصل، والاندماج فيما بينهم، وتبادل الخبرات، والتجارب، وتطوير، وصقل المهارات، وتنمية وعي الشباب الجامعي، موجهًا الشكر إلى الاتحاد المصري للشطرنج ؛ للتعاون المثمر، والإشراف على المسابقة، وتوفير كافة الأدوات للمشاركين.

وقدمت الدكتورة جيهان نبيل؛ الشكر إلى إدارة الجامعة برئاسة الدكتور أحمد المنشاوي؛ لدعمه المستمر، ورعايته؛ لكافة الأنشطة الطلابية، والعلمية التي تنظمها الكلية، مشيرة إلى أن البطولة مقامة دوليًا بالنظام السويسري، وتتكون من 9 جولات بنظام وقت 10 دقائق، وشهدت إقبالًا كثيفًا من المشاركين من مختلف الفئات العمرية بمحافظة أسيوط.

وأوضح الدكتور حسن رفعت؛ إن استضافة، وإقامة هذه المسابقات؛ توضح مدى اهتمام الجامعة بالأنشطة الطلابية، والتي تسهم في الترويح عن الطلاب، واستغلال طاقاتهم بشكل أمثل، موجهًا الشكر إلى كافة القائمين، ومنظمي البطولة.

ورحب الدكتور محمد محمود؛ بضيوف الجامعة، والطلاب المشاركين في فعاليات بطولة الشطرنج السريع، والتي تعد من الأنشطة المتميزة التي تنمي القدرات العقلية، والفكرية، واكتشاف، وإبراز المواهب، والعناصر المتميزة، متمنيًا التوفيق لجميع المشاركين.



وأشاد مصطفى عكاشة؛ باستضافة جامعة أسيوط لفعاليات البطولة، وإتاحة الفرصة، وفتح أبوابها لمشاركة مختلف الفئات العمرية من داخل، وخارج الجامعة في البطولة، والذي يعكس حرص الجامعة على دعم، ورعاية كافة الأنشطة الطلابية، والمسابقات، والمحافل المحلية، والدولية.