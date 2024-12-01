دون خسائر بشرية.. انفصال عربتين من قطار بضائع في المنيا

محافظات
بوابة الفجر

شهدت محافظة المنيا، اليوم الأحد، حادث انفصال عربتين من قطار بضائع رقم 2042، الذي كان متجهًا من الصعيد إلى القاهرة، نتيجة عدم انتظام سرعة القطار.

ووفقًا للبيان الصادر عن مركز السيطرة على الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، لم يُسجل الحادث أي إصابات بشرية.

وفي استجابة سريعة، تلقى اللواء مجدي سالم، مدير أمن المنيا، بلاغًا من شرطة السكك الحديدية، مما دفعه إلى إرسال فرق الإسعاف وفرق السكك الحديدية إلى موقع الحادث على الفور.

الحادث تم السيطرة عليه دون وقوع أي خسائر في الأرواح، وتم تحرير محضر بالواقعة، حيث سيتولى النيابة العامة التحقيقات اللازمة.

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