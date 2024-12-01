أسعار الأسمنت اليوم الأحد 1-12-2024 في محافظة قنا

محافظات
بوابة الفجر

 

ترصد بوابة “الفجر”، حركة أسعار الأسمنت اليوم الأحد، وأسعار مواد البناء بأسواق محافظة قنا، حيث استقرت أسعار الأسمنت، بعد ان ارتفعت أسعار الأسمنت مؤخرأ بمقدار من 100 إلى 200 جنيه.

وصناعة الأسمنت في مصر تعد من الصناعات الاستراتيجية المهمة وهي أحد العناصر المؤثرة في معادلة النهضة الحضارية والتنموية التي تشهدها الدولة المصرية في جميع المجالات خاصة في قطاعات التشييد والبناء والطرق والكباري وتطوير القرى وغيرها.

 

أسعار الأسمنت اليوم 

المنتجالأسعار
أسمنت المعلم2،780 جنيه
اسمنت السهم2،790 جنيه
أسمنت الفهد2،780 جنيه
أسمنت وادي النيل2،770 جنيه
العسكري بني سويف2،800 جنيه
أسمنت المسلح2،000 جنيه
جنوب الوادي2،220 جنيه
أسمنت المخصوص2،840 جنيه
أسمنت السويس2،900 جنيه
أسمنت السويدي3،120 جنيه
أسمنت العسكري2،800 جنيه
أسمنت النصر2،790 جنيه
أسمنت سيناء 42.52،800 جنيه
أسمنت حلوان2،860 جنيه
أسمنت المنيا3،000 جنيه
أسمنت المهندس2،900 جنيه
أسمنت تايتان2،850 جنيه
أسمنت المصري2،830 جنيه
أسمنت الممتاز2،850 جنيه
أسمنت التعمير2،830 جنيه
أسمنت الصعيد2،850 جنيه
أسمنت أسيوط2،820 جنيه
أسمنت المصريين2،800 جنيه
أسمنت العامرية عادة3،140 جنيه
أسمنت البرج3،150 جنيه
أسمنت الماكس3،160 جنيه
أسمنت النهضة2،940 جنيه
أسمنت أسوان2،750 جنيه
أسمنت السد العالي2،740 جنيه
أسمنت قنا3،000 جنيه

ويواجه الأسمنت في محافظة قنا عددا من التحديات، أبرزها ارتفاع تكلفة الإنتاج، وارتفاع حجم المنافسة بالسوق، بما انعكس على حركة الأسعار.

أسعار الأسمنت اليوم 

المنتجالأسعار
أسمنت المعلم2،780 جنيه
اسمنت السهم2،790 جنيه
أسمنت الفهد2،780 جنيه
أسمنت وادي النيل2،770 جنيه
العسكري بني سويف2،800 جنيه
أسمنت المسلح2،000 جنيه
جنوب الوادي2،220 جنيه
أسمنت المخصوص2،840 جنيه
أسمنت السويس2،900 جنيه
أسمنت السويدي3،120 جنيه
أسمنت العسكري2،800 جنيه
أسمنت النصر2،790 جنيه
أسمنت سيناء 42.52،800 جنيه
أسمنت حلوان2،860 جنيه
أسمنت المنيا3،000 جنيه
أسمنت المهندس2،900 جنيه
أسمنت تايتان2،850 جنيه
أسمنت المصري2،830 جنيه
أسمنت الممتاز2،850 جنيه
أسمنت التعمير2،830 جنيه
أسمنت الصعيد2،850 جنيه
أسمنت أسيوط2،820 جنيه
أسمنت المصريين2،800 جنيه
أسمنت العامرية عادة3،140 جنيه
أسمنت البرج3،150 جنيه
أسمنت الماكس3،160 جنيه
أسمنت النهضة2،940 جنيه
أسمنت أسوان2،750 جنيه
أسمنت السد العالي2،740 جنيه
أسمنت قنا3،000 جنيه

وصناعة الأسمنت في مصر تعد من الصناعات الاستراتيجية المهمة وهي أحد العناصر المؤثرة في معادلة النهضة الحضارية والتنموية التي تشهدها الدولة المصرية في جميع المجالات خاصة في قطاعات التشييد والبناء والطرق والكباري وتطوير القرى وغيرها.

أسعار الأسمنت اليوم الاحد 1 علامات الحمل 2024 في محافظة قنا محافظة قنا قنا مواقيت الصلاة مراكز محافظة قنا حالة الطقس أسعار الاسمنت قنا أسمنت قنا أسعار قنا

مواد متعلقة

الآن.. سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد 1-12-2024 في محافظة قنا

عيار 21 الآن.. أسعار الذهب اليوم الأحد 1-12-2024 في محافظة قنا

بورصة الدواجن.. أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأحد 1-12-2024 في قنا

أسعار السمك البلطي والبوري اليوم الأحد 1-12-2024 في محافظة قنا

حالة الطقس اليوم الأحد 1-12-2024 في محافظة قنا

أسعار السمك اليوم الأحد 1-12-2024 في محافظة قنا

أسعار الفاكهة اليوم الأحد 1-12-2024 في قنا

عيار 18 الآن.. أسعار الذهب اليوم الأحد 1-12-2024 في محافظة قنا

الأكثر قراءة

عمرو دياب يشدو في دبي.. وجمهوره يحتشد بالآلاف في ساحة "هاربر"

نجم منتخب مصر السابق: مشاكل إمام عاشور في الأهلي أكتر من الزمالك

تحسن الطقس في الإسكندرية اليوم 1 ديسمبر 2024: درجات الحرارة والفرص الممطرة

سيد معوض: مارسيل كولر يتحامل في الأهلي على هذا اللاعب

مصر تستعد لإطلاق تقنية eSIM لتطوير الاتصالات: كل ما تحتاج معرفته

ارتفاع أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 1 ديسمبر 2024

سعر الدولار اليوم الأحد 1 ديسمبر 2024: استقرار في البنوك مع ارتفاع طفيف في بعض

بدء سداد تكاليف حج القرعة لعام 2025 عبر البنوك ومكاتب البريد