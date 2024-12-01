تحسن الطقس في الإسكندرية اليوم 1 ديسمبر 2024: درجات الحرارة والفرص الممطرة

شهدت مدينة الإسكندرية تحسنًا نسبيًا في حالة الطقس اليوم الأحد 1 ديسمبر 2024، أول أيام شهر ديسمبر، حيث سطعت الشمس خلال ساعات النهار بعد فترة من الطقس السيئ الذي شهدته المدينة في الأيام الماضية.

درجات الحرارة في الإسكندرية اليوم

سجلت درجات الحرارة في المدينة ارتفاعًا طفيفًا، حيث بلغت الدرجة الصغرى 11 درجة مئوية، فيما ارتفعت الدرجة الكبرى إلى 21 درجة مئوية.

كما بلغت سرعة الرياح 4 كم/ساعة، مع نسبة رطوبة تصل إلى 66%.

تراجع فرص هطول الأمطار

تشير توقعات هيئة الأرصاد الجوية إلى أن فرص هطول الأمطار في الإسكندرية اليوم ستكون أقل مقارنة بالفترات الماضية.

ويسود طقس دافئ خلال النهار، مع برودة نسبية ليلًا. كما تظهر شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية في الصباح الباكر.

حالة البحر المتوسط

تشير تقارير الأرصاد إلى أن حالة البحر المتوسط اليوم معتدلة، مع ارتفاع للموج يتراوح بين متر إلى 1.5 متر، واتجاه الرياح جنوبية غربية.

التعامل مع تداعيات الطقس السيئ

تأثرت الإسكندرية مؤخرًا بموجة من الطقس السيئ بالتزامن مع نوة بقايا المكنسة التي صاحبتها أمطار ورياح شمالية غربية، حيث شهدت المدينة انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة.

وحرصًا على التأهب لمواجهة أي تداعيات من الطقس، شدد الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، على استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى في جميع الأجهزة التنفيذية.

الاستعدادات لمواجهة الطوارئ

شركة الصرف الصحي بالإسكندرية أعلنت عن نشر معداتها في الأماكن الساخنة والميادين العامة وأسطح الكباري، استعدادًا للتعامل مع أي تجمعات للمياه في حالة هطول الأمطار.

كما أكدت سلطات هيئة ميناء الإسكندرية على استمرار فتح بوغاز ميناءي الإسكندرية والدخيلة أمام حركة الملاحة البحرية، حيث يستمر انتظام دخول وخروج السفن رغم وجود ارتفاعات للأمواج حول معدلاتها الطبيعية.