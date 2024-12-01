حالة الطقس في مصر اليوم الأحد 1 ديسمبر 2024

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس في مصر اليوم الأحد، حيث يسود طقس بارد ليلًا وفي الصباح الباكر على معظم الأنحاء.

كما يتوقع أن يكون الطقس مائلًا للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، أما على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، فسيكون الطقس معتدل الحرارة.

تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة اليوم

القاهرة الكبرى والوجه البحري : العظمى 22 درجة مئوية، الصغرى 13 درجة مئوية.

: العظمى 22 درجة مئوية، الصغرى 13 درجة مئوية. السواحل الشمالية : العظمى 22 درجة مئوية، الصغرى 13 درجة مئوية.

: العظمى 22 درجة مئوية، الصغرى 13 درجة مئوية. شمال الصعيد : العظمى 22 درجة مئوية، الصغرى 7 درجات مئوية.

: العظمى 22 درجة مئوية، الصغرى 7 درجات مئوية. جنوب الصعيد: العظمى 25 درجة مئوية، الصغرى 11 درجة مئوية.

الظواهر الجوية المتوقعة:

شبورة مائية : ستشهد بعض الطرق الزراعية والطرق القريبة من المسطحات المائية شبورة مائية كثيفة أحيانًا، مما قد يؤثر على الرؤية.

: ستشهد بعض الطرق الزراعية والطرق القريبة من المسطحات المائية شبورة مائية كثيفة أحيانًا، مما قد يؤثر على الرؤية. نشاط الرياح: متوقع أن تنشط الرياح على جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

نوة قاسم:

تستعد الإسكندرية ومدن الساحل الشمالي لمواجهة نوة قاسم التي تعتبر من أشد النوات الشتوية، حيث من المتوقع أن تبدأ يوم الخميس 5 ديسمبر 2024 وتستمر لمدة 5 أيام متواصلة.

تأتي هذه النوة مصحوبة بموجة من الأمطار الغزيرة، الرياح القوية، واضطرابات البحر التي تؤثر بشكل كبير على حركة الملاحة في البحر المتوسط مع ارتفاع الأمواج.

النصائح: