الأجهزة الأمنية بالقاهرة تواصل جهودها لمكافحة جرائم السرقات

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق النتائج الإيجابية التالية: ضبط (عاطل) بدائرة قسم شرطة الزيتون، لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى سرقة المساكن بأسلوب "كسر الباب"، وبمواجهته إعترف بإرتكابه (3 وقائع) سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عميليه "سيئا النية" (حارس عقار، تاجر فاكهة وخردة – مقيمان بدائرة قسمى شرطة "الزيتون، المطرية").

ضبط (فرد أمن إدارى بإحدى الشركات) بدائرة قسم شرطة الشروق، لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى سرقة الأسلاك الكهربائية من داخل الوحدات السكنية تحت التشطيب، وبمواجهته إعترف بإرتكابه (4 وقائع سرقة بذات الأسلوب)، وأقر بالتصرف فى الأسلاك الكهربائية المستولى عليها بالبيع لدى عميله "سىء النية" (مقيم بدائرة القسم) تم ضبطه وبحوزته كمية كبيرة من الأسلاك الكهربائية المستعملة المستولى عليها.



ضبط (عاطل) بدائرة قسم شرطة بدر حال شروعه فى السرقة من داخل أحد العقارات، وبحوزته (مفك، بنسة كهربائية) وبمواجهته إعترف بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى إرتكاب وقائع سرقة الأسلاك الكهربائية من داخل الوحدات السكنية تحت التشطيب بأسلوب "القطع"، وأقر بإرتكابه (8 وقائع سرقة أخرى بذات الأسلوب)، وتم بإرشاده ضبط الكابلات الكهربائية المستولى عليها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

