الداخلية تواصل تفعيل الإجراءات للتسهيل على الراغبين في الحصول على الخدمات الشرطية

حوادث
خدمات الشرطة
خدمات الشرطة

واصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية اتخاذ الإجراءات التى من شأنها التسهيل والتيسير على المترددين والمواطنين الراغبين فى الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية بما يتماشى مع إحترام حقوق الإنسان.. وذلك من خلال رصد الحالات الإنسانية من المترددين على كافة الأقسام التابعة للإدارة بالمحافظات المختلفة، لتقديم كافة التيسيرات لهم. 
    حيث قامت أقسام الإدارة المختلفة على مستوى الجمهورية بإستقبال عدد من الحالات المرضية والإنسانية وكبار السن بمقرات الأقسام، وتم إنهاء الإجراءات الخاصة بهم. 
وتؤكد الوزارة على مواصلة اتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين والمترددين الراغبين فى إستخراج المستندات بكافة المواقع الشرطية.. كأحد الثوابت الجوهرية التى ترتكز عليها المنظومة الأمنية المعاصرة. 
 

الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية الإدارة العامة للجوازات والهجرة الادارة العامة للجوازات احترام حقوق الإنسان

مواد متعلقة

مصرع 5 عناصر إجرامية.. الداخلية تنجح في القضاء على بؤرة لتجارة المخدرات بأسوان

جهود قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية خلال 24 ساعة

292 قضية مخدرات.. حملة تفتيشية موسعة بالمحافظات خلال 24 ساعة

لضبط الخارجين عن القانون.. جهود قطاع الأمن الاقتصادي خلال يوم

ضبط نحو 42 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

فعاليات المرحلة الـ26 من مبادرة "كلنا واحد" لتوفير السلع المتنوعة بأسعار مخفضة

ضبط تشكيل عصابي تخصص في تزوير المحررات الرسمية بالدقهلية

تحرير 158 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار مجلس الوزراء بالغلق

الأكثر قراءة

عمرو دياب يشدو في دبي.. وجمهوره يحتشد بالآلاف في ساحة "هاربر"

نجم منتخب مصر السابق: مشاكل إمام عاشور في الأهلي أكتر من الزمالك

تحسن الطقس في الإسكندرية اليوم 1 ديسمبر 2024: درجات الحرارة والفرص الممطرة

مصر تستعد لإطلاق تقنية eSIM لتطوير الاتصالات: كل ما تحتاج معرفته

سيد معوض: مارسيل كولر يتحامل في الأهلي على هذا اللاعب

أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 1 ديسمبر 2024: استقرار بعد ارتفاعات لعيار 21

ارتفاع أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 1 ديسمبر 2024

سعر الدولار اليوم الأحد 1 ديسمبر 2024: استقرار في البنوك مع ارتفاع طفيف في بعض