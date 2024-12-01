الزراعة تقرر صرف تعويضات عن الحيوانات المصابة بمرض الإجهاض المعدي والدرن البقري

نشرت الجريدة الرسمية قرار وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي رقم 469 لسنة 2024، والذي يحدد التعويضات المالية عن الحيوانات التي يثبت إصابتها بـ مرض الإجهاض المعدي والدرن البقري.

وتفصيلًا، ينص القرار على التعويضات عن الحيوانات بناءً على عمر ونوع الحيوان على النحو التالي:

التعويضات حسب العمر والنوع

من عمر سنتين إلى خمس سنوات:

الأبقار المستوردة : 30،000 جنيه.

: 30،000 جنيه. الأبقار الخليط والجاموس : 20،000 جنيه.

: 20،000 جنيه. الأبقار البلدية (المحلي): 12،800 جنيه.

من عمر 6 أشهر إلى أقل من سنتين:

الأبقار الخليط والجاموس : 10،000 جنيه.

: 10،000 جنيه. الأبقار البلدية (المحلي): 8،000 جنيه.

أكثر من عمر 5 سنوات:

الأبقار المستوردة : 15،000 جنيه.

: 15،000 جنيه. الأبقار الخليط : 10،000 جنيه.

: 10،000 جنيه. الأبقار البلدية (المحلي) : 8،000 جنيه.

: 8،000 جنيه. الجاموس: 11،000 جنيه.

الطلائق (أبقار وجاموس):

طلائق أبقار : 15،000 جنيه.

: 15،000 جنيه. طلائق جاموس: 15،000 جنيه.

الأغنام:

2،700 جنيه لكل رأس.

الماعز:

1،500 جنيه لكل رأس.

يهدف القرار إلى دعم المزارعين وتعويضهم عن الخسائر الناتجة عن إصابة الحيوانات بالأمراض المذكورة، مما يساهم في الحفاظ على الثروة الحيوانية في مصر.