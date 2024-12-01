أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 1 ديسمبر 2024: استقرار بعد ارتفاعات لعيار 21

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم استقرارًا ملحوظًا، بعد الارتفاعات الأخيرة التي سجلها الذهب، وخاصة عيار 21 الذي ارتفع بقيمة 10 جنيهات للجرام.

وفقًا لبيانات أسواق الصاغة، نستعرض لكم أسعار الذهب في مصر لهذا اليوم:

سعر الذهب عيار 24 : بلغ سعره 4217.24 جنيه للجرام، وهو مستوى مستقر بعد التعديلات الأخيرة في السوق.

: بلغ سعره 4217.24 جنيه للجرام، وهو مستوى مستقر بعد التعديلات الأخيرة في السوق. سعر الذهب عيار 21 : استقر عند 3690 جنيهًا للجرام، ليظل الأكثر تداولًا في السوق المحلي.

: استقر عند 3690 جنيهًا للجرام، ليظل الأكثر تداولًا في السوق المحلي. سعر الذهب عيار 18 : سجل 3162.86 جنيه للجرام، مما يعكس استقرارًا في الأسعار.

: سجل 3162.86 جنيه للجرام، مما يعكس استقرارًا في الأسعار. سعر الجنيه الذهب: سجل نحو 29520 جنيهًا.

سعر الذهب عالميًا

على الصعيد العالمي، استقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 2658 دولارًا للأوقية (الأونصة)، في ظل حركة السوق الثابتة عالميًا.

تمثل هذه الأسعار بداية تعاملات السوق لهذا اليوم، وتشير إلى استقرار أسعار الذهب بعد تذبذب الأسعار في الأسابيع الماضية.