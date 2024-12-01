تعدى عليهم بصاعق.. التحقيق مع عامل لاتهامه بسرقة مبلغ في الشيخ زايد

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تباشر النيابة العامة، التحقيق مع عامل لاتهامه بسرقة مبلغ مالي من داخل إحدى الوحدات السكنية والتعدى على أحد قاطنيها مستخدمًا "صاعق كهربائى بالشيخ زايد.

القبض على المتهم

ضبط (عامل – له معلومات جنائية) لقيامه بإرتكاب واقعة سرقة من داخل إحدى الوحدات السكنية بدائرة قسم شرطة أول الشيخ زايد والتعدى على أحد قاطنيها مستخدمًا "صاعق كهربائى" وإستيلائه على (هاتف محمول – مبلغ مالي).

وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة لسابقة عمله طرف المجنى عليه وعلمه بثرائه، وتم بإرشاده ضبط (المسروقات المستولى عليها – الصاعق المستخدم في ارتكاب الواقعة).

تباشر النيابة العامة قاطني سرقه مبلغ مالي صاعق كهرباء قسم شرطة أول الشيخ زايد

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