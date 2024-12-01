تعدى عليهم بصاعق.. التحقيق مع عامل لاتهامه بسرقة مبلغ في الشيخ زايد

تباشر النيابة العامة، التحقيق مع عامل لاتهامه بسرقة مبلغ مالي من داخل إحدى الوحدات السكنية والتعدى على أحد قاطنيها مستخدمًا "صاعق كهربائى بالشيخ زايد.

القبض على المتهم

ضبط (عامل – له معلومات جنائية) لقيامه بإرتكاب واقعة سرقة من داخل إحدى الوحدات السكنية بدائرة قسم شرطة أول الشيخ زايد والتعدى على أحد قاطنيها مستخدمًا "صاعق كهربائى" وإستيلائه على (هاتف محمول – مبلغ مالي).

وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة لسابقة عمله طرف المجنى عليه وعلمه بثرائه، وتم بإرشاده ضبط (المسروقات المستولى عليها – الصاعق المستخدم في ارتكاب الواقعة).