عاطل تخصص بمزاولة نشاط إجرامي في سرقة المساكن بالزيتون.. والأمن يضبطه

تمكنت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن القاهرة، من ضبط عاطل متهم بمزاولة نشاط إجرامي في سرقة المساكن، بدائرة قسم شرطة الزيتون.

تم ضبط العاطل الذي تخصص في سرقة المساكن باستخدام أسلوب "كسر الباب". وبمواجهته، اعترف بارتكابه 3 وقائع سرقة بنفس الأسلوب. كما تم بإرشاده ضبط المسروقات التي كانت بحوزة عميلين له: أحدهما "حارس عقار" والآخر "تاجر فاكهة وخردة"، والمقيمان بدائرة قسمي شرطة الزيتون والمطرية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبي جرائم السرقات.