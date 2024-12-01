نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي يتفقد المطبخ المركزي بالمدينة الجامعية للطلاب بأسيوط

تفقد الدكتور محمد عبد المالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي المطبخ المركزى بالمدينة الجامعية للطلاب بأسيوط؛ للاطمئنان على جودة التغذية المقدمة لهم، والوقوف على مدى سلامة وصحة الغذاء، وتأكد فضيلته من نضج الطعام، ومطابقته لمقايس الجودة المتعارف عليها، كما شدد على الاهتمام بأعمال النظافة والتعقيم المستمر لجميع الأدوات المستخدمة الخاصة بالمطبخ، وضرورة التزام العاملين بالمطبخ بارتداء الكمامات وغسل الأيدي باستمرار بشكل دوري واتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعارف عليها؛ حفاظا على صحة الطلاب والعاملين بالمدينة، كما شدد فضيلته على ضرورة الالتزام بالمراحعة الدورية لإجراءات الأمن والسلامة، والتزام الطلاب بكافة التعليمات الأمنية؛ حرصا على سلامة الطلاب والعاملين.

ويأتي ذلك في إطار حرص إدارة الجامعة برئاسة الدكتور سلامة داود رئيس الجامعة، على أمن وسلامة الطلاب والطالبات.

ورافقه خلال الجولة الدكتور أحمد يوسف عضو المكتب الفني واللواء خالد الريفي مدير الأمن الجامعي بفرع الجامعة للوجه القبلي وحسام مهران مشرف عام المدن بالوجه القبلي وربيعي هاشم مدير المدينة الجامعية للطلاب بأسيوط، والدكتورة أمنية عبدالباقي مديرة إدارة التغذية بالوجه القبلي وكامل محمد رئيس الإسكان.