بعد 11واقعة.. تفاصيل سقوط تشكيل عصابي لسرقة المساكن بأكتوبر

حوادث
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تباشر النيابة العامة، التحقيق مع تشكيل عصابي تخصص في سرقة المساكن في أكتوبر.

القبض على تشكيل عصابي

ضبط تشكيل عصابى مكون من (عاطلان "يحملان جنسية إحدى الدول"– لأحدهما معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر تخصص نشاطه الإجرامى فـى إرتكاب وقائع سرقات المساكن بأسلوب "التسلق"، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما عدد (11 واقعة سرقة بذات الأسلوب )، وأقرا بالتصرف فى المسروقات لدى عميلان "سيئا النية" (مقيمان بدائرة القسم) تم ضبطهما، وأرشدا عن (المسروقات المستولى عليها – مبلغ مالي "متحصلات نشاطهما الإجرامي").

القبض على تشكيل عصابى تخصص في سرقة المساكن تباشر النيابة العامة قسم شرطة ثان أكتوبر ضبط تشكيل عصابي

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