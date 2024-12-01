بدء جلسة "النواب" بحضور رؤساء الهيئات الإعلامية الجُدد لأداء اليمين الدستورية

الفجر السياسي
مجلس النواب
مجلس النواب

 

 

افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، منذ قليل، أعمال الجلسة العامة، اليوم الأحد، بحضور رؤساء الهيئات الإعلامية الجُدد لأداء اليمين الدستورية.

 

واستقبل المستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب، بمكتبه اليوم رؤساء الهيئات الإعلامية والصحفية الجدد، المهندس خالد عبدالعزيز رئيس المجلس الأعلى للإعلام، والمهندس عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، والكاتب الصحفي أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام.

 

وقدم الأمين العام لمجلس النواب، لهم التهنئة وذلك قبل أدائهم اليمين الدستورية أمام الجلسة العامة للمجلس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب.

 

جدير بالذكر أن أداء اليمين الدستورية لرؤساء الهيئات الإعلامية أمام مجلس النواب قبل ممارسة مهام عملهم، يأتي عملًا بالنصوص القانونية والدستورية المنظمة لشئون عمل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام.

 

 

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