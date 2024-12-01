القومي للمرأة ينظم تدريبات لريادة الأعمال لتمكين المرأة اقتصاديًا بقرى مركزي أسيوط والقوصية







أكد اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط على تكثيف الجهود المبذولة وتحقيق التنسيق والتعاون بين مختلف الجهات المعنية لإستمرار تنفيذ المزيد من الأنشطة والبرامج المتنوعة لتنفيذ فعاليات المبادرة الوطنية " بداية جديدة لبناء الإنسان"، والتى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتحسين جودة الحياة وخلق أجيال جديدة قادرة على الإبداع والإبتكار في كافة المجالات بإستخدام آليات التكنولوجيا الحديثة.

وأوضح محافظ أسيوط أن المجلس القومي للمرأة فرع أسيوط بقيادة الدكتورة مروة كدواني نفذ عدة تدريبات على ريادة الأعمال تحت رعاية المستشارة أمل محمود عطا عمار رئيس المجلس القومي للمرأة استهدفت عدد 625 سيدة بقرى الحبالصة والأنصار والتتالية والشيخ داود بمركز القوصية وأولاد رايق والنمايسة ودير درنكة بمركز أسيوط لتمكين سيدات قري حياة كريمة اقتصاديًا.

وأشار المحافظ إلى أن التدريبات شملت حزمة من الفعاليات التى تهدف إلى تنمية المهارات وصقل الخبرات لدى السيدات وتشجيعهن لإقتحام مجال المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وذلك من خلال تسليط الضوء على موضوعات التوعية المالية وكيفية التخطيط والتسويق الجيد، علاوة على رفع الوعي بالمفاهيم الأساسية لريادة الأعمال كالإبتكار وإدارة الوقت والمسؤوليات وتحديد الأولويات، وكيفية التمويل والإدارة الجيدة للمشروعات وغيرها من الموضوعات الهامة.