محافظ أسيوط: تواصل حملات النظافة ورفع تراكمات القمامة ومخلفات هدم المباني من مدخل قرية موشا







أكد اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، على إستمرار تنظيم حملات النظافة ورفع تراكمات القمامة ومخلفات هدم المبانى من مدخل قرية موشا بمركز أسيوط لليوم الثالث على التوالى ضمن الجهود المبذولة لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالقطاعات المختلفة وتوفير بيئة نظيفة للمواطنين حفاظًا علي الصحة العامة وإضفاء المظهر اللائق بالمحافظة وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتحقيقًا لرؤية مصر2030، وخطة التنمية المستدامة للصعيد مشيرًا إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة لتطوير منظومة النظافة والنهوض بها وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى والمراكز وإعادة الواجهة الحضارية للمحافظة لسابق عهدها بالشكل اللائق.

وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسيوط برئاسة اللواء محمد عزت رئيس المركز قد واصلت جهودها اليومية من أعمال النظافة المختلفة بصورها كافة خاصة الموجودة بمداخل القرى حيث تم رفع تراكمات القمامة ومخلفات هدم المبانى من مدخل قرية موشا تحت إشراف عبدالباقي سيد نائب رئيس المركز ورفعت هيكل رئيس الوحدة المحلية لقرية موشا وبحضور شنوده موسى ومصطفى إسماعيل نائبي رئيس المركز ومسئولي الإشغالات والحملة الميكانيكية.

كان محافظ أسيوط قد أعلن عن تشكيل غرفة عمليات بالمحافظة لمتابعة الإزالات واستقبال أية بلاغات على مدار 24 ساعة على أرقام (2135858/ 088) أو (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01066628906) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.