حملات أمنية لضبط حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية

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قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن (أسوان، دمياط) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، حيث أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية: 


مديرية أمن أسوان 
ضبط عدد (2) قضية اتجار فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهما (7،100 كجم لمخدر الحشيش – كمية لمخدر الهيروين). 
ضبط (2) قضية سلاح نارى "دون ترخيص"، عبارة عن (3 بنادق آلية – بندقية خرطوش وعدد من الطلقات) بحوزة (3 متهمين "لأحدهم معلومات جنائية"). 
تنفيذ عدد (605) حكم قضائى متنوع. 


مديرية أمن دمياط 
ضبط عدد (3) قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة، 
ضُبط خلالهم(7،150 كجم لمخدر الحشيش– 9،500 كجم لمخدر البانجو – 
12 كجم لمخدر الهيدرو - كمية لمخدر الهيروين - فرد محلى وعدد من الطلقات) بحوزة (4 متهمين "لـ3 منهم معلومات جنائية"). 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية. 
 

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