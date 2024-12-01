محافظ أسيوط: حل مشكلة الصرف الصحي ورفع مستوى جودة الخدمات بقرية دير الجنادلة بمركز الغنايم



أكد اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط على أهمية دور المشاركة المجتمعية لتحقيق التنمية المنشودة بالمجتمع وتفعيل مشاركة المجتمع المدني فى حل المشكلات العامة لتحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وفقًا لتوجهات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتنفيذًا لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأوضح المحافظ أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة الغنايم برئاسة محمود يس رئيس المركز قامت بحل مشكلة الصرف الصحي الخاصة بعمارات الأولي بالرعاية بقرية دير الجنادلة التابعة لمركز الغنايم والتي استمرت لفترات طويلة مشيرًا إلى إنه تم إصلاح خطوط الصرف الصحي بالعمارات ورفع المخلفات بإستخدام معدات الحملة الميكانيكية كما تم رفع كفاءة الإنارة بالمنطقة وتركيب كشافات جديدة وسيتم تشجير المنطقة بعد الإنتهاء من العمل بها حيث تم حل هذه المشكلة بشكل نهائي بتضافر الجهود بين المسئولين وأفراد المجتمع المدني لتحسين الظروف المعيشية للفرد والمجتمع.

كان محافظ أسيوط قد أعلن عن تشكيل غرفة عمليات بالمحافظة لمتابعة الإزالات واستقبال أية بلاغات على مدار 24 ساعة على أرقام (2135858/ 088) أو (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01066628906) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.