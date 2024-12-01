سقوط عاطل متهم بالشروع في سرقة الأسلاك الكهربائية ببدر

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تمكنت أجهزة الأمن من ضبط عاطل متهم بالشروع في سرقة الأسلاك الكهربائية من داخل أحد العقارات، بدائرة قسم شرطة بدر. 
كان المتهم بحوزته أدوات لسرقة الأسلاك مثل "مفك" و"بنسة كهربائية"، حيث كان يحاول سرقة الأسلاك من وحدة سكنية تحت التشطيب باستخدام أسلوب "القطع".
وبمواجهته، اعترف المتهم بمزاولة نشاط إجرامي متخصص في سرقة الأسلاك الكهربائية من الوحدات السكنية قيد الإنشاء. كما اعترف بارتكابه 8 وقائع سرقة أخرى بنفس الأسلوب، حيث تم بإرشاده ضبط الكابلات الكهربائية المسروقة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم

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