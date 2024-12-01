تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة مانشستر سيتي في البريميرليج.. صلاح ونونيز في الأمام

الفجر الرياضي
ليفربول
ليفربول

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ة لمواجهة نظيره فريق مانشستر سيتي اليوم السبت الموافق الأول من سبتمبر ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

موعد مبارة ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

وتنطلق صافرة المباراة بين الفريقين في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المُكرمة.

في حراسة المرمى: كايمهين كيليهر

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد وجوميز وفيرجيل فان دايك وأندي روبرتسون

في خط الوسط: ريان جرافنبرخ وأليكسيس ماك أليستر وكورتيس جونز.

خط الهجوم: محمد صلاح ولويس دياز وداروين نوينز.
 

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