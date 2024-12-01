سعر الريال السعودي اليوم الأحد 1 ديسمبر 2024 مقابل الجنيه المصري: استقرار بعد الزيادة الأخيرة

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استهل سعر الريال السعودي اليوم الأحد 1 ديسمبر 2024 التعاملات البنكية بالاستقرار بعد الارتفاع الذي سجله في آخر تحديث له يوم الخميس السابق.

وجاء هذا الاستقرار ليعكس حالة من الهدوء في السوق مقارنة بالارتفاع الذي شهدته العملة في الأيام الماضية.

أسعار الريال السعودي في البنوك اليوم

البنك الأهلي:

  • سعر الشراء: 13.16 جنيه
  • سعر البيع: 13.21 جنيه

البنك التجاري الدولي:

  • سعر الشراء: 13.19 جنيه
  • سعر البيع: 13.22 جنيه

بنك الإسكندرية:

  • سعر الشراء: 13.18 جنيه
  • سعر البيع: 13.22 جنيه

بنك القاهرة:

  • سعر الشراء: 13.16 جنيه
  • سعر البيع: 13.22 جنيه

بنك قناة السويس:

  • سعر الشراء: 13.14 جنيه
  • سعر البيع: 13.22 جنيه

بنك مصر:

  • سعر الشراء: 13.16 جنيه
  • سعر البيع: 13.21 جنيه

ملاحظات على سعر الريال السعودي اليوم
سجل سعر الريال السعودي اليوم هدوءًا تامًا في أسعار الشراء والبيع مقارنة بالأيام الماضية، مع زيادة طفيفة في بعض البنوك حيث تراوحت الزيادة بين قرش واحد فقط. 

على الرغم من هذا الاستقرار، يبقى سعر الريال السعودي مستمرًا في الارتفاع بشكل طفيف في السوق المحلي.

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