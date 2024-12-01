اكتسح اسطنبول باشاك شهير ضيفه جوزتبه 4 /1 مساء السبت في المرحلة الرابعة عشرة من الدوري التركي الممتاز لكرة القدم... في الوقت الذي فاز فيه ألانيا سبور على ضيفه طرابزون سبور 2 /1.

باشاك شهير يضرب بقوة في الدوري التركي

وعلى ستاد ستين ايمك سجل باشاك شهير أهدافه الأربعة في الشوط الأول حيث افتتح دافيدسون التسجيل في الدقيقة الثامنة وأحرز كريستوف بياتيك الهدفين الثاني والرابع في الدقيقتين العاشرة و43 وتكفل دنيز توروك بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 37، فيما جاء الهدف الوحيد لجوزتبه بنيران صديقة وسجله لوكاس ليما في مرماه بالخطأ في الدقيقة 61.

الفوز رفع رصيد باشاك شهير 19 نقطة في المركز السابع وتوقف رصيد جوزتبه عند 21 نقطة في المركز السادس.