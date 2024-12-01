باشاك شهير يضرب بقوة في الدوري التركي

الفجر الرياضي

اكتسح اسطنبول باشاك شهير ضيفه جوزتبه 4 /1 مساء السبت في المرحلة الرابعة عشرة من الدوري التركي الممتاز لكرة القدم... في الوقت الذي فاز فيه ألانيا سبور على ضيفه طرابزون سبور 2 /1.

باشاك شهير يضرب بقوة في الدوري التركي

وعلى ستاد ستين ايمك سجل باشاك شهير أهدافه الأربعة في الشوط الأول حيث افتتح دافيدسون التسجيل في الدقيقة الثامنة وأحرز كريستوف بياتيك الهدفين الثاني والرابع في الدقيقتين العاشرة و43 وتكفل دنيز توروك بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 37، فيما جاء الهدف الوحيد لجوزتبه بنيران صديقة وسجله لوكاس ليما في مرماه بالخطأ في الدقيقة 61.

الزمالك يحسم ملف تجديد محترف الفريق

الزمالك يعلن التقدم باستئناف رسمي ضد حكم مستحقات باتشيكو

الفوز رفع رصيد باشاك شهير 19 نقطة في المركز السابع وتوقف رصيد جوزتبه عند 21 نقطة في المركز السادس.

مواد متعلقة

نجم منتخب مصر السابق: مشاكل إمام عاشور في الأهلي أكتر من الزمالك

الدوماني: مباراة الزمالك والمحلة ستكون ممتعة..والأبيض لديه دوافع كبيرة للفوز

الأكثر قراءة

شبانة: مواجهة المحلة "دمها تقيل" على الزمالك لهذا السبب

تعرف على تفاصيل وشروط حضور حفل تامر عاشور في قصر عابدين

بالمستندات...هل تسبب رئيس الشركة القابضة للقطن في أزمة تسويق محصول هذا العام؟

الخميس المقبل.. وزارة الثقافة تطلق المهرجان القومي للتحطيب في دورته 14 بالأقصر

في أول يوم عمل.. المهندس خالد عبدالعزيز يصافح العاملين بالـ "الأعلى للإعلام" ويتعهد بتطوير العمل داخل المجلس

القومي لثقافة الطفل يحتفل بأعياد الطفولة في دار الأوبرا

طلب إحاطة لحزب العدل والمرصد المصري للصحافة والإعلام لإلزام المؤسسات بإنشاء دور حضانة لأبناء الصحفيات

ثورة الاتصالات في مصر: كل ما تحتاج معرفته عن الشريحة الإلكترونية eSIM