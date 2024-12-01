صرف معاشات شهر ديسمبر 2024 بدءًا من اليوم: أماكن الصرف وكيفية الاستعلام

تبدأ الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية اليوم الأحد 1 ديسمبر 2024، بصرف معاشات شهر ديسمبر 2024 وفقًا لما نص عليه القانون رقم 148 لسنة 2019.

ووفقًا لذلك، يتم صرف المعاشات بداية من اليوم، ويتم هذا بشكل دوري كل شهر في نفس اليوم.

أماكن صرف معاشات ديسمبر 2024

تجنبًا للازدحام، يمكن للمستفيدين من المعاشات صرف مستحقاتهم من عدة أماكن تشمل:

مكاتب البريد المنتشرة في أنحاء الجمهورية.

المنتشرة في أنحاء الجمهورية. ماكينات الصرف الآلي (ATM).

(ATM). منافذ شركة فوري المعتمدة.

المعتمدة. المحافظ الإلكترونية على الهواتف المحمولة، التي تتيح للمواطنين صرف المعاشات دون الحاجة للذهاب إلى الفروع.

الاستعلام عن معاشات التأمينات بالرقم القومي

يمكن للمستفيدين من المعاشات الاستعلام عن المعاشات عبر الإنترنت من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية. اختيار "صاحب المعاش". الانتقال إلى "التأمينات الاجتماعية". إدخال الرقم القومي والضغط على "استعلام" لعرض كافة التفاصيل الخاصة بالمعاش.

زيادة المعاشات 2025

وفيما يتعلق بزيادة المعاشات في العام 2025، أكد مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، أنه إذا كانت هناك أي زيادة أو حزمة اجتماعية جديدة تخص المعاشات أو المرتبات، فسيتم الإعلان عنها بشكل رسمي من قبل الرئيس والحكومة في الوقت المناسب.