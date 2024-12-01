صرف معاشات شهر ديسمبر 2024 بدءًا من اليوم: أماكن الصرف وكيفية الاستعلام

أخبار مصر
صرف معاشات شهر ديسمبر
صرف معاشات شهر ديسمبر 2024 بدءًا من اليوم

تبدأ الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية اليوم الأحد 1 ديسمبر 2024، بصرف معاشات شهر ديسمبر 2024 وفقًا لما نص عليه القانون رقم 148 لسنة 2019. 

ووفقًا لذلك، يتم صرف المعاشات بداية من اليوم، ويتم هذا بشكل دوري كل شهر في نفس اليوم.

أماكن صرف معاشات ديسمبر 2024
تجنبًا للازدحام، يمكن للمستفيدين من المعاشات صرف مستحقاتهم من عدة أماكن تشمل:

  • مكاتب البريد المنتشرة في أنحاء الجمهورية.
  • ماكينات الصرف الآلي (ATM).
  • منافذ شركة فوري المعتمدة.
  • المحافظ الإلكترونية على الهواتف المحمولة، التي تتيح للمواطنين صرف المعاشات دون الحاجة للذهاب إلى الفروع.

الاستعلام عن معاشات التأمينات بالرقم القومي

  • يمكن للمستفيدين من المعاشات الاستعلام عن المعاشات عبر الإنترنت من خلال الخطوات التالية:
  1. الدخول إلى الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.
  2. اختيار "صاحب المعاش".
  3. الانتقال إلى "التأمينات الاجتماعية".
  4. إدخال الرقم القومي والضغط على "استعلام" لعرض كافة التفاصيل الخاصة بالمعاش.

زيادة المعاشات 2025

وفيما يتعلق بزيادة المعاشات في العام 2025، أكد مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، أنه إذا كانت هناك أي زيادة أو حزمة اجتماعية جديدة تخص المعاشات أو المرتبات، فسيتم الإعلان عنها بشكل رسمي من قبل الرئيس والحكومة في الوقت المناسب.

صرف معاشات ديسمبر 2024 معاشات شهر ديسمبر 2024 الاستعلام عن معاشات التأمينات اماكن صرف المعاشات زيادة المعاشات 2025

الأكثر قراءة

شبانة: مواجهة المحلة "دمها تقيل" على الزمالك لهذا السبب

تعرف على تفاصيل وشروط حضور حفل تامر عاشور في قصر عابدين

بالمستندات...هل تسبب رئيس الشركة القابضة للقطن في أزمة تسويق محصول هذا العام؟

القومي لثقافة الطفل يحتفل بأعياد الطفولة في دار الأوبرا

في أول يوم عمل.. المهندس خالد عبدالعزيز يصافح العاملين بالـ "الأعلى للإعلام" ويتعهد بتطوير العمل داخل المجلس

الخميس المقبل.. وزارة الثقافة تطلق المهرجان القومي للتحطيب في دورته 14 بالأقصر

طلب إحاطة لحزب العدل والمرصد المصري للصحافة والإعلام لإلزام المؤسسات بإنشاء دور حضانة لأبناء الصحفيات

ثورة الاتصالات في مصر: كل ما تحتاج معرفته عن الشريحة الإلكترونية eSIM