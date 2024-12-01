حقق فريق ريو آفي فوزا غاليا بالتغلب على ضيفه موريرينسي بنتيجة 3 / 2 ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة بالدوري الهولندي لكرة القدم، السبت.

ريو آفي يفوز على موريرينسي في الدوري البرتغالي

تقدم ريو آفي بهدفين سجلهما تياجو مورايس وكلايتون في الدقيقتين 26 و46.

وأدرك موريرينسي التعادل بهدفين لأدرلان سانتوس من ركلة جزاء، وجابرييلينيو في الدقيقتين 49 و65.

وانتزع ريو آفي نقاط المباراة بهدف سجله ماريوس فروساي في الدقيقة 94.

ورفع ريو آفي رصيده إلى 15 نقطة في المركز التاسع، ويقلص الفارق مع موريرينسي الذي بقى في المركز الثامن برصيد 17 نقطة.