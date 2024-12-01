جوارديولا يستقر على تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة ليفربول.. هالاند في المقدمة

استقر بيب جوارديولا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي عن عناصره التقريبية لمواجهة نظيره فريق مانشستر سيتي اليوم السبت الموافق الأول من سبتمبر ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

موعد مبارة مانشستر سيتي وليفربول في الدوري الإنجليزي

وتنطلق صافرة المباراة بين الفريقين في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المُكرمة.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع ضد ليفربول

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: كايل ووكر، مانويل أكانجي، روبن دياز، ناثان آكي.

خط الوسط: كيفين دي بروين، إيلكاي جوندوجان، ماتيوس نونيس.

خط الهجوم: فيل فودين، إيرلينج هالاند، سافينيو.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي في الدوري الإسباني

تذاع مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي عبر قناة بي إن سبورتس القطرية، كونها الناقل الحصري للبطولة في الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا.

