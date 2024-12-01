الدكتور حسام موافي يكشف أسباب برودة الأطراف وارتباطها بالأنيميا

كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، عن أسباب برودة الأطراف في بعض الحالات المرضية، مشيرًا إلى أن الأنيميا تعد أحد الأسباب الرئيسية لذلك.

وأوضح موافي في تصريحات له خلال برنامج "رب زدني علمًا"، على قناة "صدى البلد"، أن برودة الأطراف قد تكون نتيجة للإصابة بالأنيميا، حيث تتسبب هذه الحالة في عدم قدرة كرات الدم الحمراء على نقل الأوكسجين بشكل كافٍ إلى الأطراف.

في البداية، يشعر مريض الأنيميا بزيادة في ضربات القلب، ما يساعد على ضخ الدم إلى الأطراف ويشعر المرضى بأن أطرافهم أصبحت دافئة. ولكن، مع استمرار المرض دون علاج، يحدث العكس وتصبح الأطراف باردة.

وأضاف الدكتور حسام موافي أن استمرار الأنيميا دون علاج يمكن أن يؤدي إلى تحوّل توزيع الدم داخل الجسم، حيث يتجه الدم إلى الأعضاء الأهم مثل المخ والقلب والكبد والأمعاء، بينما يقل تدفقه إلى الأطراف مما يتسبب في الشعور بالبرودة المستمرة.

وأشار موافي إلى أن الأنيميا قد تؤدي إلى اضطرابات في تدفق الدم إلى الأطراف، وهو ما يسبب برودة في القدمين واليدين في كثير من الأحيان.

وكانت إحدى السيدات قد أرسلت رسالة للبرنامج تتحدث فيها عن معاناتها من قشعريرة في الجسم وبرودة في الأطراف خلال أيام الدورة الشهرية، وذلك رغم أنها أجرت تحليلًا للغدة ولم يظهر أي خلل فيها، مما يسلط الضوء على أهمية التشخيص الدقيق للأسباب المرضية التي قد تؤدي إلى مثل هذه الأعراض.