ترامب يهدد دول البريكس برسوم 100% إذا أقدمت على تدشين عملة جديدة بديلة للدولار

وجه الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب تحذيرًا شديدًا إلى دول مجموعة البريكس، مؤكدًا أنه في حال أقدمت هذه الدول على تدشين عملة جديدة لتحل محل الدولار الأمريكي، فإنها ستواجه عقوبات اقتصادية قاسية، تتمثل في فرض رسوم جمركية بنسبة 100%.

وقال ترامب، في تصريحات عبر شبكة "تروث" الاجتماعية، إن أي محاولة من دول البريكس للابتعاد عن الدولار الأمريكي ستكون تحت المراقبة، وأضاف: "فكرة أن دول البريكس تحاول الابتعاد عن الدولار بينما نحن نقف هنا ونراقب انتهت".

وأكد ترامب أنه من غير المقبول أن تحاول دول البريكس استبدال العملة الأمريكية، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة تطالب تلك الدول بالتزام بعدم تدشين عملة جديدة تخص المجموعة، وعدم دعم أي عملة أخرى كبديل للدولار الأمريكي القوي.

واختتم ترامب تحذيره بالقول: "في حال تدشين عملة بديلة للدولار، ستواجه دول البريكس رسومًا جمركية بنسبة 100%، ويجب أن تتوقع أن تودِّع التجارة مع الولايات المتحدة الرائعة".